Менеджер, представляющий интересы Топурии и Джонса: «Переговоры длились всю ночь. Вы не поверите, когда узнаете об итогах»

Малки Кава: вы не поверите, когда узнаете об итогах переговоров с UFC.

Менеджер Малки Кава сообщил, что провел успешные переговоры с представителями UFC.

«Переговоры, которые длились всю ночь и из-за которых я не спал, у меня давно не случались. Вы не поверите, когда узнаете об итогах», – написал в социальных сетях Кава.

Кава представляет интересы чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии , а также сотрудничает с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Джоном Джонсом . Он не уточнил, о каком именно бойце идет речь.

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»

Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку