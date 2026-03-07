  • Спортс
Менеджер, представляющий интересы Топурии и Джонса: «Переговоры длились всю ночь. Вы не поверите, когда узнаете об итогах»

Малки Кава: вы не поверите, когда узнаете об итогах переговоров с UFC.

Менеджер Малки Кава сообщил, что провел успешные переговоры с представителями UFC.

«Переговоры, которые длились всю ночь и из-за которых я не спал, у меня давно не случались. Вы не поверите, когда узнаете об итогах», – написал в социальных сетях Кава.

Кава представляет интересы чемпиона UFC в легком весе Илии Топурии, а также сотрудничает с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Джоном Джонсом. Он не уточнил, о каком именно бойце идет речь.

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»

Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Малки Кава
Топурия - Хукер или Джонс-Туиваса
Ответ Герман Сергеевич
Топурия - Хукер или Джонс-Туиваса
😂😂😂👍
Ответ Герман Сергеевич
Топурия - Хукер или Джонс-Туиваса
Джонс-Топурия?
Топурия-Джонс
когда так говорят обычно шляпа в итоге
Ответ j30
когда так говорят обычно шляпа в итоге
Ты был прав)
Джонс-Топуря и все охренеют
Ответ Mercedes
Джонс-Топуря и все охренеют
Ахахаха, харош!))
Удивлюсь только Джонс vs. Нганну
Действительно не верится, что такую шляпу устроили.
Джонс - Перейра, че там фантастического?
Топурия - Махачев (промежуточный вес). Джонс - Перейра (тяжелый вес).
Ну не соврал, в эту парашу сложно поверить
Если сопоставить с новостью о сорвавшемся бое, то можно сделать вывод, что он не спал всю ночь и смог таки отменить контракт на бой Пумпурии с Арманом)
