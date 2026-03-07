  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Конор Макгрегор: «Я отдохнул, восстановился. Теперь мое тело рвется в бой. Собираюсь выступать до 50 лет»
8

Конор Макгрегор: «Я отдохнул, восстановился. Теперь мое тело рвется в бой. Собираюсь выступать до 50 лет»

Конор Макгрегор: мое тело рвется в бой, собираюсь выступать до 50 лет.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о карьерных планах.

«Я только начинаю. Как только этот процесс запустится, я продолжу двигаться вперед. Благодаря некоторым вещам в моем восстановлении, современной науке и поддержке Бога... Я собираюсь выступать до 50 лет.

Я с этим еще не закончил. Отдохнул, восстановился. Теперь мое тело рвется в бой. У меня впереди как минимум еще 10 поединков», – сказал Макгрегор.

Последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

Конор Макгрегор: «Согласился подраться в Белом доме с Чендлером, но в какой-то момент планы изменились. И я в этом не виноват»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Smash Cast
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoUFC
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Против Фергюсона бой на инвалидных колясках
Ответ lanesrA14
Против Фергюсона бой на инвалидных колясках
По борьбе
Все же понимают, что он в какой-то параллельной вселенной собрался драться.
Но все ждут этого поединка в этой реальности)
С Диасом трилогию с удовольствием бы посмотрел. Надеюсь это случится и оба будут в хорошей форме
Ответ Lestuk
С Диасом трилогию с удовольствием бы посмотрел. Надеюсь это случится и оба будут в хорошей форме
По поводу хорошей формы есть сомнения)
Я полон сомнений, что выбрать и где у чикена больше шансов
Против Емели джуниора или против поджопников Харитоши
Мне сначало показалось до 50 кг )))
Лучше бы подраться Тони Фергюсон.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»
7 марта, 09:05
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
5 марта, 18:14
Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»
5 марта, 08:29
Рекомендуем
Главные новости
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
41 минуту назад
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
55 минут назад
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
сегодня, 11:55
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем