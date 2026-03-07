Конор Макгрегор: «Я отдохнул, восстановился. Теперь мое тело рвется в бой. Собираюсь выступать до 50 лет»

Конор Макгрегор: мое тело рвется в бой, собираюсь выступать до 50 лет.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о карьерных планах.

«Я только начинаю. Как только этот процесс запустится, я продолжу двигаться вперед. Благодаря некоторым вещам в моем восстановлении, современной науке и поддержке Бога... Я собираюсь выступать до 50 лет.

Я с этим еще не закончил. Отдохнул, восстановился. Теперь мое тело рвется в бой. У меня впереди как минимум еще 10 поединков», – сказал Макгрегор.

Последний раз Макгрегор дрался в июле 2021-го. В третьем поединке с Дастином Порье он получил тяжелый перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.

