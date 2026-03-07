  • Спортс
  • Конор Макгрегор: «Согласился подраться в Белом доме с Чендлером, но в какой-то момент планы изменились. И я в этом не виноват»
Конор Макгрегор: «Согласился подраться в Белом доме с Чендлером, но в какой-то момент планы изменились. И я в этом не виноват»

Конор Макгрегор сообщил, что не выступит на турнире в Белом доме.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что не выступит на турнире промоушена в Белом доме.

«Мне предложили подраться на турнире в Белом доме – администрация тоже хотела, чтобы я выступил. Соперником должен был стать Майкл Чендлер. У нас уже есть своя история. Чендлер – достойный парень и очень зрелищный боец в клетке. Это был бы невероятно.

Но в какой-то момент планы изменились. И я в этом не виноват. Я не отказывался, не просил больше денег. Мне просто сказали: «Возможно, мы поставим тебя на Международную бойцовскую неделю».

Я ответил: «Хорошо, без проблем». День за днем я соглашался. Но контракт так и не пришел. Вот такая сейчас ситуация», – сказал Макгрегор.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»

Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»

да просто никто ему не будет платить уже тех денег, что он требует, после выплат ему турнир убыточным становится, однозначно по деньгам не договорились, а за 500K-1млн$ он драться явно не хочет, да и судя по всему все выходящие в клетку должны будут сперва в ногах у рыжего деда поваляться, а победитель боя должен потом эти ноги будет целовать рассыпаясь в благодарностях - с Конором тут может быть проблема
Ага, согласился подраться, но в какой-то момент я проснулся
Бедняга Чендлер(
Этому воздухану не верится от слова совсем. Версия Даны нужна, почему не взяли Конора. Деньги большие запросил или просто не верят в его надёжность, что он сможет подготовиться и достойно выступить!?
