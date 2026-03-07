Конор Макгрегор: «Согласился подраться в Белом доме с Чендлером, но в какой-то момент планы изменились. И я в этом не виноват»

Конор Макгрегор сообщил, что не выступит на турнире в Белом доме.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что не выступит на турнире промоушена в Белом доме.

«Мне предложили подраться на турнире в Белом доме – администрация тоже хотела, чтобы я выступил. Соперником должен был стать Майкл Чендлер . У нас уже есть своя история. Чендлер – достойный парень и очень зрелищный боец в клетке. Это был бы невероятно.

Но в какой-то момент планы изменились. И я в этом не виноват. Я не отказывался, не просил больше денег. Мне просто сказали: «Возможно, мы поставим тебя на Международную бойцовскую неделю».

Я ответил: «Хорошо, без проблем». День за днем я соглашался. Но контракт так и не пришел. Вот такая сейчас ситуация», – сказал Макгрегор.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»

Конор – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Встречусь с победителем в среднем весе. Моя левая рука не промахивается»