Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку.

Журналист Альваро Колменеро сообщил, что чемпион UFC в легком весе Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку.

«Тренер по физической подготовке Хесус Гальо, который живет в Майами, уже прилетел в Мадрид, чтобы помочь Топурии в подготовке к его следующему бою.

Все личные вопросы остались в прошлом. А тренировочный центр находится прямо у Илии дома, поэтому можно начинать тренировки уже сейчас», – написал в социальных сетях Колменеро.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

