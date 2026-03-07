Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку
Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку.
Журналист Альваро Колменеро сообщил, что чемпион UFC в легком весе Илия Топурия начал подготовку к следующему поединку.
«Тренер по физической подготовке Хесус Гальо, который живет в Майами, уже прилетел в Мадрид, чтобы помочь Топурии в подготовке к его следующему бою.
Все личные вопросы остались в прошлом. А тренировочный центр находится прямо у Илии дома, поэтому можно начинать тренировки уже сейчас», – написал в социальных сетях Колменеро.
Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Альваро Колменеро
