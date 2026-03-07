Менеджер Волкова подтвердил переговоры о бое с Кортесом-Акостой: «Просим сделать эту встречу за временный пояс»
Менеджер Александра Волкова подтвердил переговоры о бое с Валдо Кортесом-Акостой.
Менеджер Иван Банников подтвердил, что боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков может провести бой с Валдо Кортесом-Акостой.
Ранее журналист Лео Гимарайеш сообщил, что Волков и Кортес-Акоста подерутся на турнире UFC 328.
«Переговоры о бое в мае ведутся, мы просим назначить этот поединок как бой за временный пояс. Но у UFC пока свои планы, и ситуация с боем Тома [Аспиналла] и Сирила [Гана] не ясна», – сказал Банников.
В октябре 2025-го Волков победил Жаилтона Алмейду. Кортес-Акоста идет на серии из трех побед, в январе он нокаутировал Деррика Льюиса.
Волков бросил вызов Кортесу-Акосте: «Подеремся за пояс временного чемпиона в мае»
«28 февраля устроит?» Кортес-Акоста согласился подраться с Волковым
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Максимально положительный человек и вне ринга тоже. Хочется Александру пожелать добраться до чемпионских боев, заслужил
Максимально положительный человек и вне ринга тоже. Хочется Александру пожелать добраться до чемпионских боев, заслужил
Мне просто показалось, что пожелать успеха публично публичному спортсмену на публичном сайте нормально. Писать лично нужно либо знакомым либо таким как ты, чтобы, например, тебя на ... послать, хочешь?)
