Менеджер Волкова подтвердил переговоры о бое с Кортесом-Акостой: «Просим сделать эту встречу за временный пояс»

Менеджер Александра Волкова подтвердил переговоры о бое с Валдо Кортесом-Акостой.

Менеджер Иван Банников подтвердил, что боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков может провести бой с Валдо Кортесом-Акостой .

Ранее журналист Лео Гимарайеш сообщил , что Волков и Кортес-Акоста подерутся на турнире UFC 328.

«Переговоры о бое в мае ведутся, мы просим назначить этот поединок как бой за временный пояс. Но у UFC пока свои планы, и ситуация с боем Тома [Аспиналла] и Сирила [Гана] не ясна», – сказал Банников.

В октябре 2025-го Волков победил Жаилтона Алмейду . Кортес-Акоста идет на серии из трех побед, в январе он нокаутировал Деррика Льюиса .

