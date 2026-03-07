Холлоуэй и Оливейра провели финальную дуэль взглядов перед боем на UFC 326.

В Лас-Вегасе прошло церемониальное взвешивание, на котором состоялись битвы взглядов между участниками предстоящего турнира UFC 326.

В рамках мероприятия встретились бойцы легкой весовой категории Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра .

Напомним, что поединок за пояс BMF между Холлоуэем и Оливейрой возглавит UFC 326. Турнир состоится в ночь на 8 марта.

