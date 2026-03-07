Том Аспиналл: «Руководство UFC могло отреагировать на мою травму гораздо лучше. Понял, что друзей в этой индустрии не бывает»

Том Аспиналл высказался о реакции руководства UFC на его травму.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказался о реакции руководства промоушена на его травму.

«Руководство UFC могло отреагировать гораздо лучше. Но это бизнес – что тут поделаешь.

Из всей этой истории с травмой и той волны критики, которую я получил, я сделал один вывод: нужно зарабатывать как можно больше денег и быть максимально жестким.

Друзей в этой индустрии не бывает», – сказал Аспиналл.

Напомним, что в октябре Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. С тех пор Аспиналл восстанавливается после полученного повреждения.

