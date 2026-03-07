  • Спортс
  Том Аспиналл: «Руководство UFC могло отреагировать на мою травму гораздо лучше. Понял, что друзей в этой индустрии не бывает»
Том Аспиналл: «Руководство UFC могло отреагировать на мою травму гораздо лучше. Понял, что друзей в этой индустрии не бывает»

Том Аспиналл высказался о реакции руководства UFC на его травму.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказался о реакции руководства промоушена на его травму.

«Руководство UFC могло отреагировать гораздо лучше. Но это бизнес – что тут поделаешь.

Из всей этой истории с травмой и той волны критики, которую я получил, я сделал один вывод: нужно зарабатывать как можно больше денег и быть максимально жестким.

Друзей в этой индустрии не бывает», – сказал Аспиналл.

Напомним, что в октябре Аспиналл встретился с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. С тех пор Аспиналл восстанавливается после полученного повреждения.

Том Аспиналл: «Вернулся в зал и понемногу тренируюсь. Полностью следую рекомендациям врача»

Дана Уайт: «Отношусь к Аспиналлу с большим уважением. Нам просто нужно поговорить»

по факту UFС вместо того, чтобы обнулить Гана за такое - начали его спасать как актив для будущих титульников, прекрасно понимая что вина в таком случае неизбежно ляжет на Тома - симулянт мол, а тычок случаен (байки Кормье), эта шарага не заслуживает Тома
Ответ AshAsh
по факту UFС вместо того, чтобы обнулить Гана за такое - начали его спасать как актив для будущих титульников, прекрасно понимая что вина в таком случае неизбежно ляжет на Тома - симулянт мол, а тычок случаен (байки Кормье), эта шарага не заслуживает Тома
Проблема лишь в том что второй такой же организации нет нигде, это и обидно
Ответ AshAsh
по факту UFС вместо того, чтобы обнулить Гана за такое - начали его спасать как актив для будущих титульников, прекрасно понимая что вина в таком случае неизбежно ляжет на Тома - симулянт мол, а тычок случаен (байки Кормье), эта шарага не заслуживает Тома
И это при том, что Гана там даже быть не должно было и с Томом должен был биться Волков, потому что объективно перебил Гана в очном бою, что даже Дана подтвердил ему лично. Но кого удивляет воздухан Дана... В итоге Волков уже на второй бой с Костой-Акоста после боя с Алмейдой будет выходить и рисковать, хотя должен был еще в октябре за пояс биться.
Друзья в этой индустрии есть только у Конора и Джонса.
А такие бойцы как Аспинэлл предоставлены самим себе.
Ответ Бардо
Друзья в этой индустрии есть только у Конора и Джонса. А такие бойцы как Аспинэлл предоставлены самим себе.
Хабиб больше друг чем эти двое...
Ответ Серажудин Халалов
Хабиб больше друг чем эти двое...
По факту да, Дана тепло отзывается именно об уважительности Хабиба, а Хаба че бы не было уважение к старшим имеет. Но Конор и Джони эти золотые яйца даны, это тоже он понимает
Том сам слишком долго в молчанку играл, сразу бы от врачей справки, диагнозы показал - никаких сомнений бы не было, а он сколько месяцев ждал, чтоб диагноз от доктора достать. Также врач осмотревший сразу после боя добавил сомнений, поставив диагноз, что все там нормально.
