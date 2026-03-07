Реванш между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом пройдет 28 марта в Тампе

Реванш между Царукяном и Пулласом пройдет 28 марта в Тампе.

Повторная схватка по правилам вольной борьбы между бойцом легкого веса UFC Арманом Царукяном и блогером Джорджио Пулласом пройдет на турнире RAF07.

Ивент состоится 28 марта в Тампе (штат Флорида).

Напомним, что первая встреча между Царукяном и Пулласом состоялась 1 марта. Тогда Царукян победил со счетом 5:3 – после окончания поединка произошла массовая потасовка.

