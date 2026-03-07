Реванш между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом пройдет 28 марта в Тампе
Реванш между Царукяном и Пулласом пройдет 28 марта в Тампе.
Повторная схватка по правилам вольной борьбы между бойцом легкого веса UFC Арманом Царукяном и блогером Джорджио Пулласом пройдет на турнире RAF07.
Ивент состоится 28 марта в Тампе (штат Флорида).
Напомним, что первая встреча между Царукяном и Пулласом состоялась 1 марта. Тогда Царукян победил со счетом 5:3 – после окончания поединка произошла массовая потасовка.
Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм RAF
Грэпплинг будет?
Не будет. Если Царукян выиграет, то особо ничего не выиграет кроме денег, а деньги у него и так есть с детства. Если выиграет грек, акции армянина резко упадут в том числе и в ЮФС. Все эти Топурии и Сен-Дени будут говорить об этом. Так что зачем это Царукяну не очень понятно.
Это понятно, я имел ввиду правила, они же там по вольной борются
