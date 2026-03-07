3

Реванш между Арманом Царукяном и Джорджио Пулласом пройдет 28 марта в Тампе

Реванш между Царукяном и Пулласом пройдет 28 марта в Тампе.

Повторная схватка по правилам вольной борьбы между бойцом легкого веса UFC Арманом Царукяном и блогером Джорджио Пулласом пройдет на турнире RAF07.

Ивент состоится 28 марта в Тампе (штат Флорида).

Напомним, что первая встреча между Царукяном и Пулласом состоялась 1 марта. Тогда Царукян победил со счетом 5:3 – после окончания поединка произошла массовая потасовка.

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм RAF
logoАрман Царукян
logoMMA
logoUFC
грэпплинг
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Грэпплинг будет?
Ответ Андрей Кактус
Грэпплинг будет?
Не будет. Если Царукян выиграет, то особо ничего не выиграет кроме денег, а деньги у него и так есть с детства. Если выиграет грек, акции армянина резко упадут в том числе и в ЮФС. Все эти Топурии и Сен-Дени будут говорить об этом. Так что зачем это Царукяну не очень понятно.
Ответ Fizkultprivet
Не будет. Если Царукян выиграет, то особо ничего не выиграет кроме денег, а деньги у него и так есть с детства. Если выиграет грек, акции армянина резко упадут в том числе и в ЮФС. Все эти Топурии и Сен-Дени будут говорить об этом. Так что зачем это Царукяну не очень понятно.
Это понятно, я имел ввиду правила, они же там по вольной борются
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о потасовке Царукяна на турнире по борьбе: «Мне абсолютно плевать на эту историю»
6 марта, 11:35
Мэтт Браун: «Царукян принял ужасное решение, когда набросился на соперника. Ему нужен психолог»
4 марта, 09:26
Реванш Армана Царукяна и Джорджио Пулласа на турнире Hype Brazil 11 марта отменен. Он пройдет в RAF
4 марта, 07:21
Рекомендуем
Главные новости
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
58 минут назад
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
сегодня, 13:17
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
сегодня, 11:55
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем