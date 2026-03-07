Евгений Гончаров: Нганну в боксе заработал столько денег, зачем ему этот PFL?.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из PFL.

«Было очевидно, что Нганну не хочет драться в PFL. В этой лиге у него всего один бой, и мы увидели не то, что хотели. Хотели увидеть поединок нокаутера, а в его исполнении мы увидели борьбу, несмотря на досрочную победу. Это было не то. Нганну в боксе заработал столько денег, зачем ему этот PFL?

Думаю, с ММА у Нганну уже все. Где‑нибудь по боксу еще выступит. А почему должно быть обидно за Вадима Немкова ? Все хотят драться с громкими именами, чтобы заявить о себе. Нганну бой с Немковым точно не нужен.

А у Вадима найдутся соперники и без Нганну. Вадим – чемпион, желаю ему побед. В российские лиги Нганну вряд ли пойдет», – сказал Гончаров.

Нганну подписал контракт с PFL в мае 2023-го. За это время он провел лишь один бой – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в поединке за титул Super Fights Heavyweight Championship.

