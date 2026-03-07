3

Евгений Гончаров: «Нганну в боксе заработал столько денег. Зачем ему этот PFL?»

Евгений Гончаров: Нганну в боксе заработал столько денег, зачем ему этот PFL?.

Бывший чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из PFL.

«Было очевидно, что Нганну не хочет драться в PFL. В этой лиге у него всего один бой, и мы увидели не то, что хотели. Хотели увидеть поединок нокаутера, а в его исполнении мы увидели борьбу, несмотря на досрочную победу. Это было не то. Нганну в боксе заработал столько денег, зачем ему этот PFL?

Думаю, с ММА у Нганну уже все. Где‑нибудь по боксу еще выступит. А почему должно быть обидно за Вадима Немкова? Все хотят драться с громкими именами, чтобы заявить о себе. Нганну бой с Немковым точно не нужен.

А у Вадима найдутся соперники и без Нганну. Вадим – чемпион, желаю ему побед. В российские лиги Нганну вряд ли пойдет», – сказал Гончаров.

Нганну подписал контракт с PFL в мае 2023-го. За это время он провел лишь один бой – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в поединке за титул Super Fights Heavyweight Championship.

Немков – об уходе Нганну из PFL: «Чуть больше месяца назад понял, что боя с Фрэнсисом не будет»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoФрэнсис Нганну
logoЕвгений Гончаров
logoВадим Немков
logoPFL
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С Верховеном скорее всего выскочит по боксу, больше боев вроде и нет для него
Нганну закончит с Джигурдой и скорее всего в ледовом шоу, мужское парное, недалекий чувак по итогу как выяснилось
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Немков – об уходе Нганну из PFL: «Чуть больше месяца назад понял, что боя с Фрэнсисом не будет»
6 марта, 18:00
Фрэнсис Нганну расторг контракт с PFL и стал свободным агентом
6 марта, 13:10
Немков – о UFC: «Хотелось бы попробовать в тяжелом весе. Но они в нас не нуждаются. Первое, что сказали – нам не нужны бойцы из России»
17 февраля, 11:46
Рекомендуем
Главные новости
Бивол и Айферт подерутся 23 мая в карде турнира, который возглавит бой Усик – Верховен (Дэн Рафаэл)
57 минут назад
Усик хочет провести три боя: с Верховеном, победителем поединка Уордли – Дюбуа и Фьюри
сегодня, 13:17
Шон О’Мэлли: «Просил бой с Яном в Белом доме. UFC предложили Айманна»
сегодня, 11:55
Хорхе Масвидаль: «Топурия выбьет все дерьмо из Гейджи. Джастин не переживет этот бой»
сегодня, 10:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 10:00
Оливейра на 12-й строчке в обновленном рейтинге P4P. Холлоуэй замыкает топ-15
сегодня, 09:18Фото
Пимблетт хочет бой с Оливейрой: «Все критикуют мой грэпплинг и думают, что лучше меня. Но я знаю, что это не так»
сегодня, 08:25
Том Аспиналл: «Почему UFC не отдают Джону уважение, которого он заслуживает в финансовом отношении? Это безумие для меня»
сегодня, 07:55
Джонс сделал заявление на фоне слов Уайта: «Мы вели настоящие переговоры. Я пошел но уступки, но предложили слишком мало. UFC считает, что я закончил? Прошу расторгнуть контракт»
сегодня, 07:10
Ариэль Хельвани: «UFC в середине прошлой недели предложили Топурии выбор – Махачев или Гейджи, в разных категориях. Илия выбрал Ислама. Оказалось, что тот не может драться»
вчера, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем