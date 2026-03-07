Вадим Немков: «PFL в ближайшее время даст мне соперника. Готов подраться с Рахмани, он давно на меня «газует»

Вадим Немков заявил, что готов провести титульную защиту против Пуйи Рахмани.

Чемпион PFL в тяжелом весе Вадим Немков заявил, что готов провести титульную защиту против Пуйи Рахмани.

– Вас вызывал Рахмани на бой. Можно сказать, что переговоры о поединке именно с ним идут?

– Во‑первых, мне нельзя вызывать соперника. Во‑вторых, конкретного какого‑то диалога не было по следующему бою. Думаю, PFL в ближайшее время мне скажет имя соперника и объявят бой, раз Нганну ушел. Если это будет Рахмани, то хорошо. Готов подраться с ним, а то он давно что‑то «газует» на меня.

В целом хотелось бы больше драться с иностранцами, а не с нашими русскими ребятами. Все‑таки я тренировался со многими, кто дерется в PFL, мы общаемся. Так что хотелось бы биться с иностранцами, – сказал Немков.

Немков в последний раз выступал в декабре, когда победил Ренана Феррейру удушающим приемом.

Немков – об уходе Нганну из PFL: «Чуть больше месяца назад понял, что боя с Фрэнсисом не будет»