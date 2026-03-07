Александр Волков проведет бой против Валдо Кортеса-Акосты на UFC 328 (Лео Гимарайеш)

Тяжеловесы UFC Александр Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок 9 мая.

По информации журналиста Лео Гимарайеша, Волков уже подписал контракт на бой. Поединок пройдет на турнире в Ньюарке.

В октябре 2025-го Волков победил Жаилтона Алмейду. Кортес-Акоста идет на серии из трех побед, в январе он нокаутировал Деррика Льюиса.

