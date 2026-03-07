11

Александр Волков проведет бой против Валдо Кортеса-Акосты на UFC 328 (Лео Гимарайеш)

Тяжеловесы UFC Александр Волков и Валдо Кортес-Акоста проведут поединок 9 мая.

По информации журналиста Лео Гимарайеша, Волков уже подписал контракт на бой. Поединок пройдет на турнире в Ньюарке.

В октябре 2025-го Волков победил Жаилтона Алмейду. Кортес-Акоста идет на серии из трех побед, в январе он нокаутировал Деррика Льюиса.

Интервью с лучшим русским тяжеловесом UFC Александром Волковым – это он читает Сенеку

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Лео Гимарайеша
11 комментариев
неслабый соперник, но Саше так и придётся ждать решения лысого по титульный
максимально скотская ситуация
Ответ Ronny92
неслабый соперник, но Саше так и придётся ждать решения лысого по титульный максимально скотская ситуация
Не тянет он на титул
Ответ zzzeeerrrooo
Не тянет он на титул
Скорее ты прав,чем наоборот. Но титульного боя он заслуживает точно.
титульника, похоже, не увидит
Нужно выступать. Пока Аспинал выздоравливает и Ган его ждёт, может ещё полгода пройти. А потом ещё полгода до следующего поединка. Простой полтора года не вариант.
Концовку я бы чуть изменил.
"... Волков победил Жаилтона Алмейду. За это же самое время Кортес-Акоста провёл шесть боёв, в пяти из которых одержал победы. В январе он нокаутировал Деррика Льюиса, который в своё время нокаутировал Волкова."
Ответ Arcanar
Концовку я бы чуть изменил. "... Волков победил Жаилтона Алмейду. За это же самое время Кортес-Акоста провёл шесть боёв, в пяти из которых одержал победы. В январе он нокаутировал Деррика Льюиса, который в своё время нокаутировал Волкова."
Свой блог или сайт веди, там хоть как пиши. Или ДагФм открой.
Ответ Дмитрий Коломейцев
Свой блог или сайт веди, там хоть как пиши. Или ДагФм открой.
Перестанешь раздавать непрошеные советы, и тебе, возможно, будут реже указывать, куда тебе следует пойти.
Если не будет "тебя поимели", то Саня должен забирать.
Рекомендуем