Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов проведет реванш против Яна Блаховича, сообщил инсайдер KevinK.
Бой пройдет 10 мая на UFC 328.
Гуськов и Блахович дрались в декабре 2025 года, бой завершился вничью.
Гуськов – о бое с Блаховичем: «Почерпнул много нового. Понял, что такое бойцовский IQ»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
3 комментария
ниче се, так сразу
Хороший бой будет
Посмотрим, сможет ли Богдан сделать работу над ошибками. Поляк несмотря на возраст показал, что опыт в этом виде спорта много решает
