3

Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов проведет реванш против Яна Блаховича, сообщил инсайдер KevinK.

Бой пройдет 10 мая на UFC 328.

Гуськов и Блахович дрались в декабре 2025 года, бой завершился вничью.

Гуськов – о бое с Блаховичем: «Почерпнул много нового. Понял, что такое бойцовский IQ»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
logoБогдан Гуськов
logoЯн Блахович
logoUFC
logoMMA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ниче се, так сразу
Ответ BayernMunih
ниче се, так сразу
Хороший бой будет
Посмотрим, сможет ли Богдан сделать работу над ошибками. Поляк несмотря на возраст показал, что опыт в этом виде спорта много решает
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Крылов – Блаховичу: «Понимаю, что в твоей карьере осталось не так много боев. Но не хочу, чтобы ты запомнил меня 92-килограммовым парнем, которого можно как угодно прессовать в партере»
27 января, 15:20
Крылов хочет реванш с Блаховичем: «В первом бою я был абсолютно не в тех кондициях. Ему недолго драться, хочу реванш побыстрее»
26 января, 07:39
Гуськов – о Царукяне: «Арману нужно сжать кулаки и двигаться дальше. Ему должны дать титульник»
19 декабря 2025, 16:40
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – о возвращении Конора: «Даже приблизительно не знаем, когда он вернется. Обязательно обсудим это»
10 минут назад
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
сегодня, 09:00
Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
сегодня, 07:48
Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»
сегодня, 07:23
Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»
сегодня, 07:06
Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
сегодня, 06:16
Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой: «Я еще не закончил. Снова увижу Чарльза, это точно»
сегодня, 05:57
Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»
сегодня, 05:28
UFC 326: Холлоуэй проиграл Оливейре, Борральо победил де Риддера и другие бои
сегодня, 05:19
Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF
сегодня, 05:18
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем