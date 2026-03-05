Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов проведет реванш против Яна Блаховича , сообщил инсайдер KevinK.

Бой пройдет 10 мая на UFC 328.

Гуськов и Блахович дрались в декабре 2025 года, бой завершился вничью.

