Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom

Хирн стал агентом Аспиналла.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom.

Matchroom будет вести «деловые операции» Аспиналла. 

Ранее британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing Даны Уайта с окладом $15 млн. 

Аспиналл дрался с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321 в прошлом ноябре. Титульный бой был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. После этого Том перенес две операции на глаза.

Адесанья – о гонораре Бенна в Zuffa: «Я тоже хочу $15 млн за бой, хватит жадничать»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Эдди Хирна
В боксе в глаз не ткнут
