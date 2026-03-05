Хирн стал агентом Аспиналла.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom.

Matchroom будет вести «деловые операции» Аспиналла.

Ранее британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing Даны Уайта с окладом $15 млн.

Аспиналл дрался с Сирилом Ганом в главном событии турнира UFC 321 в прошлом ноябре. Титульный бой был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана. После этого Том перенес две операции на глаза.

