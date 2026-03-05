Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»

Холлоуэй хочет провести бой с Конором.

Макс Холлоуэй выбрал бы бой с Конором Макгрегором вместо титульного поединка.

«Шанс побороться за титул будет в любом случае. Оба боя – это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот бой.

Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором не было такой возможности», – сказал Холлоуэй.

В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя решением судей.

Холлоуэй хочет провести реванш с Конором на турнире в Белом доме: «У нас есть история»