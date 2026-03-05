  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
3

Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»

Холлоуэй хочет провести бой с Конором.

Макс Холлоуэй выбрал бы бой с Конором Макгрегором вместо титульного поединка.

«Шанс побороться за титул будет в любом случае. Оба боя – это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот бой.

Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором не было такой возможности», – сказал Холлоуэй.

В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя решением судей.

Холлоуэй хочет провести реванш с Конором на турнире в Белом доме: «У нас есть история»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
logoМакс Холлоуэй
logoКонор Макгрегор
logoMMA
logoUFC
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Коннор никому такой возможности не дал.
Ответ vulturecrow
Коннор никому такой возможности не дал.
Да ты что. Как же Порье?
Ответ Максим Ачкасов
Да ты что. Как же Порье?
нет, реванш - это сразу после поражения. как Диаз дал возможность Коннору в 2016 или этот самый Порье в 2021.
а в 2014 Коннор такой возможности Порье не дал. и спустя 7 лет просто пытался использовать его для получения титульника. не получилось, Дастин закончил его карьеру.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
5 марта, 15:46
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
5 марта, 13:14
«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы
5 марта, 12:05
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – о возвращении Конора: «Даже приблизительно не знаем, когда он вернется. Обязательно обсудим это»
10 минут назад
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
сегодня, 09:00
Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
сегодня, 07:48
Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»
сегодня, 07:23
Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»
сегодня, 07:06
Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
сегодня, 06:16
Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой: «Я еще не закончил. Снова увижу Чарльза, это точно»
сегодня, 05:57
Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»
сегодня, 05:28
UFC 326: Холлоуэй проиграл Оливейре, Борральо победил де Риддера и другие бои
сегодня, 05:19
Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF
сегодня, 05:18
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем