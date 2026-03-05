Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
Холлоуэй хочет провести бой с Конором.
Макс Холлоуэй выбрал бы бой с Конором Макгрегором вместо титульного поединка.
«Шанс побороться за титул будет в любом случае. Оба боя – это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот бой.
Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором не было такой возможности», – сказал Холлоуэй.
В 2013 году Макгрегор победил Холлоуэя решением судей.
а в 2014 Коннор такой возможности Порье не дал. и спустя 7 лет просто пытался использовать его для получения титульника. не получилось, Дастин закончил его карьеру.