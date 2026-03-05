Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»

Дмитрий Бивол сказал, что хотел бы подраться в первом тяжелом дивизионе (до 90,7 кг).

«Не то чтобы даже Рамирес вдохновляет на переход в крузервейт, а просто какое-то внутреннее желание завоевать что-то еще. Почему нет, почему не попробовать в крузервейте? Такая мысль есть, да», – сказал Бивол.

Бивол в последний раз выступал в феврале прошлого года, когда победил Артура Бетербиева решением большинства судей. Его профессиональный рекорд – 24-1.

IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое