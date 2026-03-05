Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
Дану Уайта спросили, кого из бойцов можно назвать «лицом UFC» на данный момент.
«Алекс Перейра – огромная звезда для нас. Илия Топурия. Джон Джонс по-прежнему лучший в истории», – сказал Уайт.
Турнир UFC в Белом доме, на котором бои могут провести Перейра, Джонс и Топурия, состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.
Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ACD MMA
