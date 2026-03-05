26

Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»

Дану Уайта спросили, кого из бойцов можно назвать «лицом UFC» на данный момент.

«Алекс Перейра – огромная звезда для нас. Илия Топурия. Джон Джонс по-прежнему лучший в истории», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме, на котором бои могут провести Перейра, Джонс и Топурия, состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»

Номер 1 вне категорий Махачев и номер 3 - Чимаев стали что-то подозревать...
Номер 1 вне категорий Махачев и номер 3 - Чимаев стали что-то подозревать...
Пару раз проиграет Топурия, и станет обыкновенным. А лучший на сегодня Ислам. Да и Хабиба, кстати, никто не забыл, хоть он давно уже не выступает. Джонс крут, но с допингом и наркоман, так себе лицо промоушена.
раньше бы пальцев двух рук не хватило, бойцы принимали любые вызовы, искали сильнейшего чтобы сразиться, а сейчас одних осторожно ведут мимо стилистически неудобных, вторые сами прячутся чтобы нолик не размочить, катапультируются в ближайшую весовую
раньше бы пальцев двух рук не хватило, бойцы принимали любые вызовы, искали сильнейшего чтобы сразиться, а сейчас одних осторожно ведут мимо стилистически неудобных, вторые сами прячутся чтобы нолик не размочить, катапультируются в ближайшую весовую
Печально, но все их показатели завязаны на соц. сети и количество просмотров. UFC поняли что ждать следующего Конора для них самоубийственно: он задал слишком высокую планку и вывел оргу на новый уровень. Было бы странно думать, что они теперь хотят обратно на уровень ниже. Решили самостоятельно делать звезд, опираясь на свой PR и монополию в отрасли.

Выглядит конечно, пока, не очень.
А Ислам и Ян видимо так, проходные бойцы…
А Ислам и Ян видимо так, проходные бойцы…
Его просили назвать лиц лиги
Его просили назвать лиц лиги
Ислам не лицо лиги? Его знает весь мир, а в США его просто обожают
Лысому виднее на ком он денег больше колбасит, если говорит Перейра и Топурия, то значит так оно и есть. ДД лучший для/в ЮФС. А если в общем в ММА, то есть и более великие бойцы.
мемы Махачева вес мир знает
