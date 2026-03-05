Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»

Холлоуэй не прочь победить Оливейру сабмишеном.

Макс Холлоуэй сказал, что может победить Чарльза Оливейру удушающим приемом.

«Никогда не говори «никогда». Настоящий BMF заставил бы сдаться парня с наибольшим количеством побед сабмишенами в UFC », – сказал Холлоуэй.

Напомним, бой Холлоуэя и Оливейры состоится в ночь на 8 марта.

Холлоуэй – о травме Оливейры в первом бою: «Если я сломаю лодыжку или что-то в этом роде, ты не узнаешь об этом»