Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»

Холлоуэй дал совет бойцам UFC.

Макс Холлоуэй считает, что бойцам UFC нужно было объединиться, чтобы добиться повышения оплаты от UFC.

«Один случай навсегда останется в моей памяти. Когда Джон Джонс сказал: «Я буду драться с Нганну , дайте мне $10 млн». А в UFC ответили: «Мы столько не заплатим». Деррик Льюис тогда сказал: «Что? Дайте мне миллион, и я сейчас же подерусь с Фрэнсисом».

Мы не можем так поступать. Нужно было почти встать на сторону Джона, сказать: «Да, Джон, ты заслуживаешь $10 млн, пусть они платят», – сказал Холлоуэй.

