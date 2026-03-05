  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
14

Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»

Холлоуэй дал совет бойцам UFC.

Макс Холлоуэй считает, что бойцам UFC нужно было объединиться, чтобы добиться повышения оплаты от UFC.

«Один случай навсегда останется в моей памяти. Когда Джон Джонс сказал: «Я буду драться с Нганну, дайте мне $10 млн». А в UFC ответили: «Мы столько не заплатим». Деррик Льюис тогда сказал: «Что? Дайте мне миллион, и я сейчас же подерусь с Фрэнсисом».

Мы не можем так поступать. Нужно было почти встать на сторону Джона, сказать: «Да, Джон, ты заслуживаешь $10 млн, пусть они платят», – сказал Холлоуэй.

«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
logoMMA
logoUFC
logoФрэнсис Нганну
logoДжон Джонс
logoМакс Холлоуэй
logoДеррик Льюис
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Макс правильно сказал
Ответ Магомед Анварбегов
Макс правильно сказал
100%🤝
Такое вряд-ли случится. Только если появится какой-то профсоюз бойцов, который также будет бороться за минимальный гонорар бойцов. Потому что глупо винить Льюиса, так как для него миллион действительно большие деньги
Ответ <Inter>
Такое вряд-ли случится. Только если появится какой-то профсоюз бойцов, который также будет бороться за минимальный гонорар бойцов. Потому что глупо винить Льюиса, так как для него миллион действительно большие деньги
Ну тут такое. Он мог не лезть со своим миллионом,а поддержать. Если бы все вышло,потом получал бы больше за бой. Но у них каждый бой может быть последним и винить Льюиса за это нельзя.
Ответ jwbmwbqvih
Ну тут такое. Он мог не лезть со своим миллионом,а поддержать. Если бы все вышло,потом получал бы больше за бой. Но у них каждый бой может быть последним и винить Льюиса за это нельзя.
Это легко со стороны. Когда это твой единственный заработок и есть возможность заработать в 3-4 раза больше обычного, то молчать никто не будет. Все будут пытаться заработать. Льюис на закате карьеры и он вряд-ли имеет другие шансы так быстро заработать миллион
Надо признать, что ufc потерял Нганну, и тяжелый вес теперь такой, какой есть: после ухода чемпиона, одни временные, с проблемами, и Джон на пенсии, но если что то готов обсуждать выход.
Вроде Хельвани говорил что ЮФС согласился на условия Джонса,что застала его врасплох
У бойцов абсолютно 0 рычагов давление на Дану, так что очень сомнительное заявление. UFC уже практически прямым текстом говорит что для них быть "лучший бойцом", вообще не главное, а в таком формате заменить можно любого, очередь не закончится.
Пока можно будет платить в десять и больше раз меньше, чем платят топовым боксерам, будут платить меньше. Сейчас Дана занялся боксом и готов эти 10 платить, потому что рынок такой. Но в боксе есть конкуренция, в ММА фактически ее нет. В этом и главная проблема. Не UFC ищет сильных спортсменов, а сильные спортсмены стучатся в дверь организации.
Никогда капиталист не будет платить больше, если есть возможность платить меньше :)
Поэтому Нгану №1 и ушел чтобы хорошо заработать в боксе👍
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
5 марта, 15:46
«Боялся, что останусь инвалидом». Оливейра уже проигрывал Холлоуэю из-за мистической травмы
5 марта, 12:05
Макс Холлоуэй: «Мы упустили шанс подраться с Хабибом, так что хотел бы провести бой с Махачевым»
5 марта, 07:35
Рекомендуем
Главные новости
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
6 минут назад
Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
сегодня, 07:48
Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»
сегодня, 07:23
Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»
сегодня, 07:06
Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
сегодня, 06:16
Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой: «Я еще не закончил. Снова увижу Чарльза, это точно»
сегодня, 05:57
Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»
сегодня, 05:28
UFC 326: Холлоуэй проиграл Оливейре, Борральо победил де Риддера и другие бои
сегодня, 05:19
Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF
сегодня, 05:18
Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках
сегодня, 04:41Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем