Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
Холлоуэй дал совет бойцам UFC.
Макс Холлоуэй считает, что бойцам UFC нужно было объединиться, чтобы добиться повышения оплаты от UFC.
«Один случай навсегда останется в моей памяти. Когда Джон Джонс сказал: «Я буду драться с Нганну, дайте мне $10 млн». А в UFC ответили: «Мы столько не заплатим». Деррик Льюис тогда сказал: «Что? Дайте мне миллион, и я сейчас же подерусь с Фрэнсисом».
Мы не можем так поступать. Нужно было почти встать на сторону Джона, сказать: «Да, Джон, ты заслуживаешь $10 млн, пусть они платят», – сказал Холлоуэй.
Макс правильно сказал
100%🤝
Такое вряд-ли случится. Только если появится какой-то профсоюз бойцов, который также будет бороться за минимальный гонорар бойцов. Потому что глупо винить Льюиса, так как для него миллион действительно большие деньги
Ну тут такое. Он мог не лезть со своим миллионом,а поддержать. Если бы все вышло,потом получал бы больше за бой. Но у них каждый бой может быть последним и винить Льюиса за это нельзя.
Это легко со стороны. Когда это твой единственный заработок и есть возможность заработать в 3-4 раза больше обычного, то молчать никто не будет. Все будут пытаться заработать. Льюис на закате карьеры и он вряд-ли имеет другие шансы так быстро заработать миллион
Надо признать, что ufc потерял Нганну, и тяжелый вес теперь такой, какой есть: после ухода чемпиона, одни временные, с проблемами, и Джон на пенсии, но если что то готов обсуждать выход.
Вроде Хельвани говорил что ЮФС согласился на условия Джонса,что застала его врасплох
У бойцов абсолютно 0 рычагов давление на Дану, так что очень сомнительное заявление. UFC уже практически прямым текстом говорит что для них быть "лучший бойцом", вообще не главное, а в таком формате заменить можно любого, очередь не закончится.
Пока можно будет платить в десять и больше раз меньше, чем платят топовым боксерам, будут платить меньше. Сейчас Дана занялся боксом и готов эти 10 платить, потому что рынок такой. Но в боксе есть конкуренция, в ММА фактически ее нет. В этом и главная проблема. Не UFC ищет сильных спортсменов, а сильные спортсмены стучатся в дверь организации.
Никогда капиталист не будет платить больше, если есть возможность платить меньше :)
Поэтому Нгану №1 и ушел чтобы хорошо заработать в боксе👍
