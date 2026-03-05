16

Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»

Харитонов негативно высказался про Гаджиева.

Сергей Харитонов раскритиковал Камила Гаджиева. 

«Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел. Мне он за спиной много гадостей наговорил, когда у меня конфликт с Яндиевым был. Он мне говорил: «Я к тебе подъеду сейчас». Ну куда ты подъедешь? Я тебе поджопник дам, пну разок, обратно побежишь. Специально провоцирует, паразит натуральный.

До сих пор трется там, организатор... Рядышком под крылом бегает там у кого-то. Организовывают они эти бои... А так, он трус и провокатор», – сказал Харитонов.

Харитонов – о договорных боях: «Я, может, и согласился бы. Когда человек голодный, всякое может быть»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Напролом»
logoMMA
logoСергей Харитонов
logoКамил Гаджиев
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давайте послушаем Александра Емельяненко, у него много интересных историй 😀
История с Яндиевым ничему не научила Харитонова.
Что то с тем самым Яндиевым поджопник не спас
Засудили, видимо
Ответ Dimas Dimasc
Что то с тем самым Яндиевым поджопник не спас Засудили, видимо
Не иначе, судей подлый Камилка подкупил😂
Ответ Dimas Dimasc
Что то с тем самым Яндиевым поджопник не спас Засудили, видимо
Это который в крысу бил кастетом?
Харитонов ни с кем не дружит из ММА. А Камила уважают. Считаю если не брать бойцов, то Филькинштейн и Камил сделали больше всех для развития российского ММА.
Ответ RAMIK
Харитонов ни с кем не дружит из ММА. А Камила уважают. Считаю если не брать бойцов, то Филькинштейн и Камил сделали больше всех для развития российского ММА.
Гаджиев хамелеон, но в развитие ММА в России он внёс вклад существенный, как и Харитонов. Только один как функционер, а второй как спортсмен.
Ты бы лучше, Сережа, Яндиеву поджопник выписал, герой.
Ответ Александр Степанов
Ты бы лучше, Сережа, Яндиеву поджопник выписал, герой.
Интересно, а в глаза Сереже ты бы это сказал?)
Ответ Пользователь_2882
Интересно, а в глаза Сереже ты бы это сказал?)
Естественно. Он в тот момент просто предал и кинул всех, кто за него топил, как в боях, так и в этом конфликте.
Другое дело, что мы все равно это не проверим. Так что к чему воздух гонять?
У Сережи негатив во все стороны летит... один он Дартаньян. Ничего, сейчас Санек Емельяненко оклемается и объяснит Харитоше где его место в пацанской иерархии :)
Помнится, Камил Уткину пощечину отвесил. Интересно, а Харитонову рискнет?))
