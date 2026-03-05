Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»

Харитонов негативно высказался про Гаджиева.

Сергей Харитонов раскритиковал Камила Гаджиева.

«Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел. Мне он за спиной много гадостей наговорил, когда у меня конфликт с Яндиевым был. Он мне говорил: «Я к тебе подъеду сейчас». Ну куда ты подъедешь? Я тебе поджопник дам, пну разок, обратно побежишь. Специально провоцирует, паразит натуральный.

До сих пор трется там, организатор... Рядышком под крылом бегает там у кого-то. Организовывают они эти бои... А так, он трус и провокатор», – сказал Харитонов.

