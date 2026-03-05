Харитонов – о договорных боях: «Я, может, и согласился бы. Когда человек голодный, всякое может быть»

Харитонов высказался о договорных боях.

Сергей Харитонов рассказал, как относится к договорным боям.

«Я, может, и согласился бы. Когда человек голодный, всякое может быть. Когда бои принципиальные, как на Олимпийских играх, ты не можешь взять деньги, потому что представляешь страну. А в профессиональных боях можно было бы проиграть за деньги, но мне таких предложений не поступало.

Знаю многих борцов, которые сливали золотые олимпийские медали. Доходили до финала и сливали», – сказал Харитонов.

