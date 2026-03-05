Адесанья – о гонораре Бенна в Zuffa: «Я тоже хочу $15 млн за бой, хватит жадничать»

Адесанья высказался о гонораре Бенна в Zuffa Boxing.

Исраэль Адесанья отреагировал на новость о гонораре Конора Бенна в Zuffa Boxing.

«Да, эти боксеры – топы, без вариантов. Но мы тоже топы в ММА. Это UFC – смешанные единоборства, а не бои в ограниченном формате.

Я тоже хочу $15 млн за бой, хватит жадничать», – сказал Адесанья.

Ранее британский боксер Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing, а его оклад составит $15 млн.

