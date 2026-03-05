Чарльз Оливейра: «Хабиб ушел непобежденным, Ислам творит историю, но мое резюме лучше»
Оливейра сказал, что его резюме в UFC лучше, чем у Хабиба и Ислама.
Чарльз Оливейра считает, что его послужной список в UFC лучше, чем у Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Хабиб ушел непобежденным, Ислам творит историю. Но если посмотреть на резюме, на победы, на рекорды, на бонусы и на то, через что я прошел, я верю, что мое резюме лучше», – сказал Оливейра.
Напомним, Оливейра и Макс Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.
Чарльз Оливейра: «Иногда думаю спуститься в 65,8 кг, но не знаю, смогу ли сделать вес. Может, ради боя за титул»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не курите
Может улететь в нокаут в эти выходные.😀