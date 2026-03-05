Чарльз Оливейра: «Хабиб ушел непобежденным, Ислам творит историю, но мое резюме лучше»

Оливейра сказал, что его резюме в UFC лучше, чем у Хабиба и Ислама.

«Хабиб ушел непобежденным, Ислам творит историю. Но если посмотреть на резюме, на победы, на рекорды, на бонусы и на то, через что я прошел, я верю, что мое резюме лучше», – сказал Оливейра.

Напомним, Оливейра и Макс Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.

