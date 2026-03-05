10

Чарльз Оливейра: «Хабиб ушел непобежденным, Ислам творит историю, но мое резюме лучше»

Оливейра сказал, что его резюме в UFC лучше, чем у Хабиба и Ислама.

Чарльз Оливейра считает, что его послужной список в UFC лучше, чем у Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Хабиб ушел непобежденным, Ислам творит историю. Но если посмотреть на резюме, на победы, на рекорды, на бонусы и на то, через что я прошел, я верю, что мое резюме лучше», – сказал Оливейра.

Напомним, Оливейра и Макс Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.

Чарльз Оливейра: «Иногда думаю спуститься в 65,8 кг, но не знаю, смогу ли сделать вес. Может, ради боя за титул»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
Оливейра выдающийся боец. Но Хабиб и Ислам великие.
У Оливейры достаточно поражений, причем включая досрочные. Да и Махачеву проиграл досрочно, о чем говорить? Из громких имен которых Оливейра победил - Порье и Гейджи, но Хабиб победил их первый. А кого ещё? Ну Фергюсона, так он уже подздувшийся был после поражения от Гейджи. Ну Чендлер. А у Хабиба в послужном списке Конор и РДА - бывшие чемпионы ЮФС. У Махачева - Маддалена и Волкановски, тоже чемпионы ЮФС. Да и сколько по шапке нахватал Оливейра даже в тех боях где победил...
Даже если оно так, хотя это совсем не так. Ислам раскатал самого Оливейру, так что просто он этим лучше Чарльза
Включите ему очный бой с Исламом. Бойцы из разных лиг
Не курите файтер
Не курите
Может улететь в нокаут в эти выходные.😀
бред какой-то, ты даже не в топ-10 за всю историю своего веса
бред какой-то, ты даже не в топ-10 за всю историю своего веса
Что за чушь я сейчас прочитал
Чарли давно в деле, были взлеты и падения, но никогда он не был на уровне Хабиба и Махачева. Бой с Махачевым это показал.
У чемпиона есть имя, и его зовут не Чарльз, так что просто верь
