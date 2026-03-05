Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»

Уайт рассказал о карде в Белом доме.

Дана Уайт на этой неделе объявит кард турнира в Белом доме.

«Я анонсирую весь кард в Белом доме на этой неделе. Кард готов. Обычно наши матчмейкерские встречи проходят каждый вторник. В этот раз они проходили каждый день последние две с половиной недели.

Будет ли там Конор ? Посмотрим», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

