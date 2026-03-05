Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»
Уайт рассказал о карде в Белом доме.
Дана Уайт на этой неделе объявит кард турнира в Белом доме.
«Я анонсирую весь кард в Белом доме на этой неделе. Кард готов. Обычно наши матчмейкерские встречи проходят каждый вторник. В этот раз они проходили каждый день последние две с половиной недели.
Будет ли там Конор? Посмотрим», – сказал Уайт.
Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: iFL TV
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
-Сварился?
-Посмотрим
- Шта?!
- Даже просыпаться не буду, гляну в записи
- Какой белый дом, такой и кард.
иначе агенты ICE выбегут в октагон и депортируют
Еще во время Бидона могли переименовать в Черный дом.. Ну или на крайний случай Серый дом.