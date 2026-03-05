9

Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»

Уайт рассказал о карде в Белом доме.

Дана Уайт на этой неделе объявит кард турнира в Белом доме.

«Я анонсирую весь кард в Белом доме на этой неделе. Кард готов. Обычно наши матчмейкерские встречи проходят каждый вторник. В этот раз они проходили каждый день последние две с половиной недели.

Будет ли там Конор? Посмотрим», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: iFL TV
logoДана Уайт
logoUFC
logoКонор Макгрегор
logoMMA
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Суп готов!
-Сварился?
-Посмотрим
Ой ну Уайт так нагнетает, как будто сейчас кард мечты выкатит. Когда будет новость про кард, три самых заплюсованных комментария будут:
- Шта?!
- Даже просыпаться не буду, гляну в записи
- Какой белый дом, такой и кард.
Ответ Ильмарчик
Ой ну Уайт так нагнетает, как будто сейчас кард мечты выкатит. Когда будет новость про кард, три самых заплюсованных комментария будут: - Шта?! - Даже просыпаться не буду, гляну в записи - Какой белый дом, такой и кард.
Factos
Если там будет Конор то в принципе остальной кард неважен, пускай хоть тыбуру в ко мейн ставят
А когда обычно появляется информация о поединках? на пресс конференции перед номерным турниром?
Ответ Герман Сергеевич
А когда обычно появляется информация о поединках? на пресс конференции перед номерным турниром?
По разному, но чаще всего Уайт лично записывает видео, где рассказывает про предстоящий кард. И выкладывает в своих соц.сетях
в Белом доме должны драться только белые.
Ответ Эннио
в Белом доме должны драться только белые.
и желательно с гринкартой минимум
иначе агенты ICE выбегут в октагон и депортируют
Ответ Ronny92
и желательно с гринкартой минимум иначе агенты ICE выбегут в октагон и депортируют
я кстати удивляюсь как либеральная повесточка до Белого Дома не добралась.
Еще во время Бидона могли переименовать в Черный дом.. Ну или на крайний случай Серый дом.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Карлос Пратес: «Макгрегор отказался от боя со мной. Я тяжелый соперник, а он не дрался пять лет»
4 марта, 10:54
Конор Макгрегор: «Веду переговоры с UFC о поединке – в Белом доме или на другом турнире летом. Я вернусь»
3 марта, 17:11
Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»
28 февраля, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
Объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Топурия и Гейджи подерутся в главном событии, Перейра против Гана – соглавный бой
1 минуту назад
Уайт – о Царукяне: «Сейчас я не в восторге от него. Есть много причин и не все они публичные. Дыма без огня не бывает, а Арман в последнее время много поджигает»
сегодня, 07:48
Конор – о выступлении Оливейры в бою с Холлоуэем: «Шокирующе плохой бой. Я разочарован. Не коронуйте этого парня»
сегодня, 07:23
Уайт не рассматривал Джонса для боя в Белом доме: «Было смешно слушать его рассказы о переговорах с нами, после того как я отправил ответ его юристу: «Никогда в жизни»
сегодня, 07:06
Царукян – об анонсе боя Гейджи и Топурии в Белом доме: «Пустая трата моего времени. Илия сильнее в боксе, он нокаутирует Гейджи»
сегодня, 06:16
Холлоуэй хочет трилогию с Оливейрой: «Я еще не закончил. Снова увижу Чарльза, это точно»
сегодня, 05:57
Оливейра после победы над Холлоуэем: «Это точно был лучший бой вечера. Если вам нужен боец для титульника в легком весе, то вы знаете, где меня найти»
сегодня, 05:28
UFC 326: Холлоуэй проиграл Оливейре, Борральо победил де Риддера и другие бои
сегодня, 05:19
Макс Холлоуэй проиграл Чарльзу Оливейре на UFC 326 и уступил титул BMF
сегодня, 05:18
Арман Царукян пришел на UFC 326 в наручниках
сегодня, 04:41Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем