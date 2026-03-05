Макс Холлоуэй: «Мы упустили шанс подраться с Хабибом, так что хотел бы провести бой с Махачевым»

Холлоуэй хотел бы подраться с Махачевым.

«Меня спросили, против кого я хотел бы испытать себя. Мы упустили шанс подраться с Хабибом , так что теперь Ислам – следующая большая звезда», – сказал Холлоуэй.

Напомним, Чарльз Оливейра и Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.

