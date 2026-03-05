  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Макс Холлоуэй: «Мы упустили шанс подраться с Хабибом, так что хотел бы провести бой с Махачевым»
Макс Холлоуэй: «Мы упустили шанс подраться с Хабибом, так что хотел бы провести бой с Махачевым»

Холлоуэй хотел бы подраться с Махачевым.

Макс Холлоуэй заявил о готовности провести бой с Исламом Махачевым.

«Меня спросили, против кого я хотел бы испытать себя. Мы упустили шанс подраться с Хабибом, так что теперь Ислам – следующая большая звезда», – сказал Холлоуэй.

Напомним, Чарльз Оливейра и Холлоуэй подерутся за пояс BMF 8 марта.

Чарльз Оливейра: «Иногда думаю спуститься в 65,8 кг, но не знаю, смогу ли сделать вес. Может, ради боя за титул»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
тоже упустил
Вряд ли этот бой уже состоится, да и смысла в нем мало, даже в 70 Махачев легко бы залежал рубаку, как это было с Магдаленой.
