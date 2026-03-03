Волкановски считает, что Холлоуэй финиширует Оливейру: «Либо Чарльз сразу переведет бой и быстро финиширует, либо Холлоуэй прикончит его в поздних раундах»
Волкановски считает, что Холлоуэй победит Оливейру.
Александр Волкановски прогнозирует, что Макс Холлоуэй финиширует Чарльза Оливейра в поздних раундах.
«Либо Чарльз сразу переведет бой и быстро финиширует, либо Холлоуэй прикончит его в последних раундах. Я больше склоняюсь к досрочной победе Макса», – сказал Волкановски.
Напомним, Макс Холлоуэй подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс BMF в ночь на 8 марта.
Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией: «Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой?»
Гангстерская разборка Холлоуэя и Оливейры – за пояс самого опасного ублюдка. Это мы смотрим
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Весьма возможный вариант, но у Оливейры тоже есть свои шансы.
конечно,за Макса двумя руками,но Оливейра это тоже не подарок,умеет в клетке все.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем