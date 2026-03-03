Волкановски считает, что Холлоуэй финиширует Оливейру: «Либо Чарльз сразу переведет бой и быстро финиширует, либо Холлоуэй прикончит его в поздних раундах»

Волкановски считает, что Холлоуэй победит Оливейру.

Александр Волкановски прогнозирует, что Макс Холлоуэй финиширует Чарльза Оливейра в поздних раундах.

«Либо Чарльз сразу переведет бой и быстро финиширует, либо Холлоуэй прикончит его в последних раундах. Я больше склоняюсь к досрочной победе Макса», – сказал Волкановски.

Напомним, Макс Холлоуэй подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс BMF в ночь на 8 марта.

Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией: «Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой?»

