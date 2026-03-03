18

Илия Топурия: «Грядут большие новости»

Топурия намекнул на возвращение.

Чемпион UFC Илия Топурия намекнул на возвращение.

«Грядут большие новости», – написал Топурия в соцсетях.

Напомним, Топурия не дрался с июня 2025-го, когда нокаутировал Чарльза Оливейру.

Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»

Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
logoИлия Топурия
logoUFC
logoMMA
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Думаю, найдут какой-то вариант с Махачевым все таки. Это единственный бой, который будут обсуждать везде и все. Остальные, хоть ты кого своди, будут просто классные поединки.
Ответ Роман Г.
Думаю, найдут какой-то вариант с Махачевым все таки. Это единственный бой, который будут обсуждать везде и все. Остальные, хоть ты кого своди, будут просто классные поединки.
Конечно объявят Топурия - Гейджи, с Махачевым следующий бой, если и тот, и другой успешно защитятся.
Олег Монгол согласился, всё-таки?
Ответ Junior Soprano
Олег Монгол согласился, всё-таки?
По ходу, Армана всё-таки уламали😂
Против хукера наверно поставили
Смотря что считать большими новостями.
Жена отозвала свое согласие на мировое соглашение
Будут чемпионские раунды и глубокие воды
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
2 марта, 18:00
Топурия включил своего брата, Перейру, Холлоуэя и Яна в топ-5 боксеров UFC. Себя назвал лучшим
2 марта, 13:25
Нейт Диаз: «Топурия – дебил»
1 марта, 04:40
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
вчера, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
вчера, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
вчера, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
вчера, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
вчера, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
вчера, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
вчера, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
вчера, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
вчера, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем