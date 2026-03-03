Илия Топурия: «Грядут большие новости»
Топурия намекнул на возвращение.
Чемпион UFC Илия Топурия намекнул на возвращение.
«Грядут большие новости», – написал Топурия в соцсетях.
Напомним, Топурия не дрался с июня 2025-го, когда нокаутировал Чарльза Оливейру.
Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»
Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Будут чемпионские раунды и глубокие воды