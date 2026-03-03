Илия Топурия: «Грядут большие новости»

Топурия намекнул на возвращение.

Чемпион UFC Илия Топурия намекнул на возвращение.

«Грядут большие новости», – написал Топурия в соцсетях.

Напомним, Топурия не дрался с июня 2025-го, когда нокаутировал Чарльза Оливейру.

Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»

Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»