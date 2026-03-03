Царукян и Пуллас проведут реванш 11 марта в Рио-де-Жанейро
Царукян проведет реванш с Пулласом 11 марта.
Промоушен Hype Fighting объявил о схватке Армана Царукяна с Джорджио Пулласом в карде турнира, запланированного на 11 марта в Рио-де-Жанейро.
Поединок пройдет в формате Submission Only. Если один из бойцов не вынудит соперника сдаться за 10 минут, то бой закончится вничью.
Также на турнире в аналогичном формате проведут схватку Шара Буллет и Хорхе Масвидаль.
Напомним, 1 марта Царукян и Пуллас провели схватку по вольной борьбе под эгидой RAF. Арман победил со счетом 5:3, после окончания поединка началась массовая драка.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер hype.fighting
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну неплохо так Царукян реванш раскрутил, теперь многие посмотреть захотят
Я не буду смотреть мужиков в стрингах нюхающих друг друга как собаки😂
Ну не смотри , всем плевать
