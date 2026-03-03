Фото
9

Царукян и Пуллас проведут реванш 11 марта в Рио-де-Жанейро

Царукян проведет реванш с Пулласом 11 марта.

Промоушен Hype Fighting объявил о схватке Армана Царукяна с Джорджио Пулласом в карде турнира, запланированного на 11 марта в Рио-де-Жанейро.

Поединок пройдет в формате Submission Only. Если один из бойцов не вынудит соперника сдаться за 10 минут, то бой закончится вничью.

Также на турнире в аналогичном формате проведут схватку Шара Буллет и Хорхе Масвидаль. 

Напомним, 1 марта Царукян и Пуллас провели схватку по вольной борьбе под эгидой RAF. Арман победил со счетом 5:3, после окончания поединка началась массовая драка.

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки

«Я был толстым ребенком, любил чипсы и «Доту». Новая звезда русского грэпплинга

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер hype.fighting
Ну неплохо так Царукян реванш раскрутил, теперь многие посмотреть захотят
Ответ Герман Сергеевич
Ну неплохо так Царукян реванш раскрутил, теперь многие посмотреть захотят
Я не буду смотреть мужиков в стрингах нюхающих друг друга как собаки😂
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Я не буду смотреть мужиков в стрингах нюхающих друг друга как собаки😂
Ну не смотри , всем плевать
