4

Царукян – о Чимаеве: «Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня»

Царукян: Чимаев безумнее меня.

Арман Царукян объяснил, почему не позвал Хамзата Чимаева на турнир, где произошла драка с Джорджио Пулласом.

- Было забавно наблюдать реакцию Хамзата на твою драку с Пулласом.

– Он сразу же позвонил мне и спросил: «Бро, мне вылетать?» Я ему: «Не надо». Хамзат говорит: «Бро, почему ты меня не пригласил? Ты никогда меня не зовешь на свои потасовки. Я должен быть там».

Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня.

- Почему тогда с ним нет таких ситуация?

– Его все боятся, – сказал Царукян.

Реакция О’Мэлли, Чимаева и Двалишвили на потасовку с участием Царукяна

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoMMA
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoАрман Царукян
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ни в Карабахе, ни в Газе, ни в Палестине или, где жарко сейчас, Ни одного - не замечено. 🙄 зато звонят, один одному🤡. 🙂‍↔️
Ответ Андрей Иванов
Ни в Карабахе, ни в Газе, ни в Палестине или, где жарко сейчас, Ни одного - не замечено. 🙄 зато звонят, один одному🤡. 🙂‍↔️
Зачем свою желчь изливать тут? Ненавидишь их, молча дома ненавидь))
Ответ Think Diag
Зачем свою желчь изливать тут? Ненавидишь их, молча дома ненавидь))
Ок. Согласен. Тут ты прав. Не сдержался. 🤝😔
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»
3 марта, 06:25
Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»
2 марта, 10:04
Хамзат Чимаев: «Я не травмирован. Просто жду Стрикленда»
1 марта, 07:08
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
вчера, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
вчера, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
вчера, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
вчера, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
вчера, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
вчера, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
вчера, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
вчера, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
вчера, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем