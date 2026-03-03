Царукян – о Чимаеве: «Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня»

Царукян: Чимаев безумнее меня.

Арман Царукян объяснил, почему не позвал Хамзата Чимаева на турнир, где произошла драка с Джорджио Пулласом.

- Было забавно наблюдать реакцию Хамзата на твою драку с Пулласом.

– Он сразу же позвонил мне и спросил: «Бро, мне вылетать?» Я ему: «Не надо». Хамзат говорит: «Бро, почему ты меня не пригласил? Ты никогда меня не зовешь на свои потасовки. Я должен быть там».

Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня.

- Почему тогда с ним нет таких ситуация?

– Его все боятся, – сказал Царукян.

Реакция О’Мэлли, Чимаева и Двалишвили на потасовку с участием Царукяна

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки