Царукян – о Чимаеве: «Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня»
Арман Царукян объяснил, почему не позвал Хамзата Чимаева на турнир, где произошла драка с Джорджио Пулласом.
- Было забавно наблюдать реакцию Хамзата на твою драку с Пулласом.
– Он сразу же позвонил мне и спросил: «Бро, мне вылетать?» Я ему: «Не надо». Хамзат говорит: «Бро, почему ты меня не пригласил? Ты никогда меня не зовешь на свои потасовки. Я должен быть там».
Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня.
- Почему тогда с ним нет таких ситуация?
– Его все боятся, – сказал Царукян.
Мощно
Ни в Карабахе, ни в Газе, ни в Палестине или, где жарко сейчас, Ни одного - не замечено. 🙄 зато звонят, один одному🤡. 🙂↔️
Зачем свою желчь изливать тут? Ненавидишь их, молча дома ненавидь))
Ок. Согласен. Тут ты прав. Не сдержался. 🤝😔
