Гейджи отказался от трэштока: «Понял, что нет смысла мотивировать соперников»

Гейджи объяснил, почему отказался от трэштока.

Временный чемпион легкого дивизиона UFC Джастин Гейджи больше не хочет использовать трэшток.

«Собираюсь ли прикончить Топурию? Я тяжело работаю, буду готов. Трэшток? Его не будет. Теперь я понял, что нет смысла мотивировать соперников. Пожмем руки, улыбнемся и все», – сказал Гейджи.

Ожидается, что Илия Топурия и Джастин Гейджи подерутся летом.

Топурия – о бое Гейджи и Пимблетта: «Чертовски ужасный поединок. Оба выглядели плохо»

Бой Илии Топурии и Джастина Гейджи может не состояться в Белом доме (Альваро Колменеро)