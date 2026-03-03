3

Гейджи отказался от трэштока: «Понял, что нет смысла мотивировать соперников»

Гейджи объяснил, почему отказался от трэштока.

Временный чемпион легкого дивизиона UFC Джастин Гейджи больше не хочет использовать трэшток.

«Собираюсь ли прикончить Топурию? Я тяжело работаю, буду готов. Трэшток? Его не будет. Теперь я понял, что нет смысла мотивировать соперников. Пожмем руки, улыбнемся и все», – сказал Гейджи.

Ожидается, что Илия Топурия и Джастин Гейджи подерутся летом.

Топурия – о бое Гейджи и Пимблетта: «Чертовски ужасный поединок. Оба выглядели плохо»

Бой Илии Топурии и Джастина Гейджи может не состояться в Белом доме (Альваро Колменеро)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
3 комментария
Гейджи на опыте...
А помните как Макгрегор так сильно замотивировал Альдо, что то улетел в нокаут уже на 13 секунде!
Ответ Алексей Новиков
А помните как Макгрегор так сильно замотивировал Альдо, что то улетел в нокаут уже на 13 секунде!
да, макгрегор тогда залез альдо в голову и сломал его психологически еще до боя. все еще в памяти их стердаун, на котором в глазах альдо был страх. а ведь альдо как боец лучше макгрегора.
