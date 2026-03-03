Мейвезер – после анонса боя с Замбидисом: «2026-й обещает быть для меня захватывающим. Европа, я в пути»
Мейвезер прокомментировал анонс поединка с Замбидисом.
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер прокомментировал анонс поединка с Замбидисом.
«2026 год уже обещает быть для меня захватывающим. Европа, я в пути, чтобы развлечь вас! Афины, Греция... Приготовьтесь к зрелищу.
Лето будет легендарной битвой Июнь – это месяц, когда напишут историю. Другой уровень», – написал Флойд в соцсетях.
Вчера стало известно, что Мейвезер проведет выставочный поединок с Майком Замбидисом в июне в Афинах.
Также ожидается, что Мейвезер подерется с Майком Тайсоном в конце апреля и с Мэнни Пакьяо в сентябре.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Флойда Мейвезера
В США трубят Флойд просрал все свои деньги
19 век: фрик-шоу с уродцами. 21 век: фрик-шоу со спортсменами-пенсионерами. Есть отличие? Замбидис в 14 году уже на жестком спаде был с будкой отбитой. Куда ему сейчас да ещё и против боксёра? Жалко мне его
