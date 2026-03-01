Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес подерутся в главном событии UFC Perth 2 мая

UFC анонсировали поединок Пратес – Маддалена.

UFC объявили о поединке экс-чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалены (18-3) и Карлоса Пратеса (23-7) 2 мая. Бой возглавит турнир UFC Perth.

Маддалена в ноябре проиграл титульный бой Исламу Махачеву на UFC 322. Пратес на том же турнире нокаутировал Леона Эдвардса.

