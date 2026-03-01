Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес подерутся в главном событии UFC Perth 2 мая
UFC анонсировали поединок Пратес – Маддалена.
UFC объявили о поединке экс-чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалены (18-3) и Карлоса Пратеса (23-7) 2 мая. Бой возглавит турнир UFC Perth.
Маддалена в ноябре проиграл титульный бой Исламу Махачеву на UFC 322. Пратес на том же турнире нокаутировал Леона Эдвардса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Джек класснее как ударник , и если будет умно драться , то не должно возникнуть проблем .
Маддалена любит пропускать необязательные удары, даже от Белала много прилетало. Против Пратеса может и досрочно отлететь.
Если Джек будет также пассивно вести бой, то Пратес быстро с ним покончит.
не будет, потому что не будет угрозы проходов в ноги со стороны Пратеса ) должно быть рубилово
Почти уверен что Джек перебьет его и если не нокаут, то уверенно по очкам заберет
А Моралес тогда с кем, с Мухаммадом? С Камару ещё можно.
