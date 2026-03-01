Фото
Джек Делла Маддалена и Карлос Пратес подерутся в главном событии UFC Perth 2 мая

UFC анонсировали поединок Пратес – Маддалена.

UFC объявили о поединке экс-чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалены (18-3) и Карлоса Пратеса (23-7) 2 мая. Бой возглавит турнир UFC Perth.

Маддалена в ноябре проиграл титульный бой Исламу Махачеву на UFC 322. Пратес на том же турнире нокаутировал Леона Эдвардса.

Пратес – о возможном поединке с Конором: «Моя главная цель – Маддалена. Но мы открыты и для других возможностей»

Топурия – Махачеву: «Я не Маддалена, не Хукер, не те ребята, с которыми ты дрался. Когда я попаду правой, тебя ждет долгий сон»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Джек класснее как ударник , и если будет умно драться , то не должно возникнуть проблем .
Маддалена любит пропускать необязательные удары, даже от Белала много прилетало. Против Пратеса может и досрочно отлететь.
Если Джек будет также пассивно вести бой, то Пратес быстро с ним покончит.
Ответ Владислав Романов
Если Джек будет также пассивно вести бой, то Пратес быстро с ним покончит.
не будет, потому что не будет угрозы проходов в ноги со стороны Пратеса ) должно быть рубилово
Ответ Габи Жезус
не будет, потому что не будет угрозы проходов в ноги со стороны Пратеса ) должно быть рубилово
Почти уверен что Джек перебьет его и если не нокаут, то уверенно по очкам заберет
А Моралес тогда с кем, с Мухаммадом? С Камару ещё можно.
