Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом
Сергей Фатеев стал президентом Союза ММА России.
Сергей Фатеев, которого поддержал бывший боец ММА Федор Емельяненко, стал президентом Союза ММА России.
Сам Емельяненко был избран почетным президентом.
Выборы состоялись 28 февраля на отчетно-выборной конференции Союза ММА России. До декабря прошлого года пост президента занимал Виктор Дроздов.
Емельяненко против Кремлева – еще никогда выборы президента Союза ММА не были такими интересными
