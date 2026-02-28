Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом

Сергей Фатеев стал президентом Союза ММА России.

Сергей Фатеев, которого поддержал бывший боец ММА Федор Емельяненко , стал президентом Союза ММА России.

Сам Емельяненко был избран почетным президентом.

Выборы состоялись 28 февраля на отчетно-выборной конференции Союза ММА России. До декабря прошлого года пост президента занимал Виктор Дроздов.

