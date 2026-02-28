Магомед Бибулатов: хочу посмотреть, как Чимаев избивает и унижает Стрикленда.

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов высказался о потенциальном поединке между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом .

«Встать в стойку из-за злости… Не думаю, что Хамзат допустит такую ошибку в подобных противостояниях. Для него комфортно перевести и избивать соперника внизу. После тех высказываний, что сказал Стрикленд, я очень хочу увидеть это бой. Хочу посмотреть, как Хамзат избивает и унижает Шона.

Хотел бы увидеть доминирование. Надеюсь, что UFС организует это противостояние. Стрикленд делает все, чтобы заслужить этот поединок. Вряд ли Хамзат потеряет голову и встанет в стойку», – сказал Бибулатов.

Чимаев последний раз выходил в октагон в августе 2025-го, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

