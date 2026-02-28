7

Магомед Бибулатов: «Хочу посмотреть, как Чимаев избивает и унижает Стрикленда»

Магомед Бибулатов: хочу посмотреть, как Чимаев избивает и унижает Стрикленда.

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов высказался о потенциальном поединке между чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Встать в стойку из-за злости… Не думаю, что Хамзат допустит такую ошибку в подобных противостояниях. Для него комфортно перевести и избивать соперника внизу. После тех высказываний, что сказал Стрикленд, я очень хочу увидеть это бой. Хочу посмотреть, как Хамзат избивает и унижает Шона.

Хотел бы увидеть доминирование. Надеюсь, что UFС организует это противостояние. Стрикленд делает все, чтобы заслужить этот поединок. Вряд ли Хамзат потеряет голову и встанет в стойку», – сказал Бибулатов.

Чимаев последний раз выходил в октагон в августе 2025-го, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей.

Имавов – о Стрикленде: «Меня злят его слова о моих людях. Я убью его в клетке»

Стрикленд в соцсетях: «Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет». Чимаев ответил: «Скоро увидимся, парень»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
7 комментариев
Ну то есть публично признает что хамзат в стойке ноль и кроме борьбы ничего не умеет?)
Ответ Суслик Агарян
Ну то есть публично признает что хамзат в стойке ноль и кроме борьбы ничего не умеет?)
Умеет он и в стойке, но козыри конечно в партере. Отказываться от своих козырей он не обязан.
Вопрос в том насколько хорош Стрикленд в защите от борьбы. Если он получше дю Плесси в этом аспекте, то шансы у него есть. Стрикленд хоть и американец и похож на дебила, чем-то вызывает симпатию определенную...
Ответ Fizkultprivet
Вопрос в том насколько хорош Стрикленд в защите от борьбы. Если он получше дю Плесси в этом аспекте, то шансы у него есть. Стрикленд хоть и американец и похож на дебила, чем-то вызывает симпатию определенную...
Парадокс, но в этом весе только Стрикленд может остановить Чимаева. У него талант делать из боёв ММА поединки по боксу и действительно неплохая защита от переводов. К тому же у них с Хамзатом есть история спарингов ,в которой ,судя по разговорам , были интересные и неоднозначные итоги.
Говорят ,что два раза Стрикленда задушили ,но и он Хамзата два раза на жопу посадил в стойке. Так что итог боя абсолютно непредсказуемый. Я бы на такое не рискнул ставить😜
Смех конечно, что такие «соотечественники», вызывают меньше - симпатий, чем даже - дебил американец. 🤗🤦‍♂️
