Николай Ветров: «Верю, что Махачева очень сложно заставить постучать»

Николай Ветров рассказал о грэпплинге Ислама Махачева.

Победитель европейской квалификации на чемпионат мира ADCC Николай Ветров рассказал о грэпплинге чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева .

«Я верю, что его действительно очень сложно заставить постучать на тренировках. Во-первых, у него реально хороший уровень. Во-вторых, в России к этому другое отношение. Я когда приехал в Азию, в глаза бросилось, что борешься там чуть по-другому. Обозначил сабмишн – человек сразу постучал.

Сам постоянно стучу на тренировках. Но на турнирах в России выходишь против дагестанца – у вас война. Будешь ему руку ломать, он не постучит, пока она не хрустнет... Хотя нет, даже если захрустит, он не постучит.

И в-третьих, я думаю, что Ислам не так часто борется с теми, кто именно профильный грэпплер, кто может ему долго на ногу накручиваться и искать возможность», – сказал Ветров.

