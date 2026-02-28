5

Николай Ветров: «Верю, что Махачева очень сложно заставить постучать»

Николай Ветров рассказал о грэпплинге Ислама Махачева.

Победитель европейской квалификации на чемпионат мира ADCC Николай Ветров рассказал о грэпплинге чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

«Я верю, что его действительно очень сложно заставить постучать на тренировках. Во-первых, у него реально хороший уровень. Во-вторых, в России к этому другое отношение. Я когда приехал в Азию, в глаза бросилось, что борешься там чуть по-другому. Обозначил сабмишн – человек сразу постучал.

Сам постоянно стучу на тренировках. Но на турнирах в России выходишь против дагестанца – у вас война. Будешь ему руку ломать, он не постучит, пока она не хрустнет... Хотя нет, даже если захрустит, он не постучит.

И в-третьих, я думаю, что Ислам не так часто борется с теми, кто именно профильный грэпплер, кто может ему долго на ногу накручиваться и искать возможность», – сказал Ветров.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoИслам Махачев
logoMMA
logoUFC
грэпплинг
5 комментариев
В России да и в СНГ совсем другое отношение к спорту. Тут это чуть ли не личное оскорбление проиграть) да что там проиграть, бывает на дороге едешь обгонишь кого-то, там он за тобой шашки начинает играть, обгонит, забудет и спустя время ты опять обгонишь и это повторяется😂
Ответ Zakir Velilhanov
Ответ Zakir Velilhanov
ЭГО..
Ответ Katin Dag
ЭГО..
Да, согласен. эго у многих чересчур завышено для того кто дважды вышел из места справления нужды
Это часть характера бойцов, такая стойкость наводит определенный страх на соперников.
Тони Фергюсон таким же был. Ему Оливейра чуть руку не сломал, а он дотерпел до гонга.
