  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Анкалаева: «Магомед отдохнул и готов вернуться. Летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе»
4

Тренер Анкалаева: «Магомед отдохнул и готов вернуться. Летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе»

Тренер Анкалаева: летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе.

Тренер Сухраб Магомедов рассказал о подготовке Магомеда Анкалаева к возвращению в октагон.

Ранее стало известно, что Алекс Перейра оставил пояс чемпиона в полутяжелом весе. Иржи Прохазка и Карлос Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.

«Определенной даты боя пока нет. Мы просто тренируемся, готовимся. Как только назначат – сразу все услышат. Магомед отдохнул и готов вернуться. Сейчас начал тренироваться, нормально проходит реабилитацию.

Наверное, к июню нам дадут бой. Это только мое мнение, лига может предложить другой вариант. Но летом как раз можно будет и подраться с новым чемпионом UFC», – сказал Магомедов.

«С кем хотите увидеть мой следующий бой?» Анкалаев опубликовал первый пост после поражения от Перейры

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
logoMMA
logoИржи Прохазка
полутяжелый вес (MMA)
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoКарлос Ульберг
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё дальше отдыхайте....Если бы не написали, о нем бы и не вспомнил бы никто. Как бы вообще не уволили бы
Ответ Sobachkin
Ещё дальше отдыхайте....Если бы не написали, о нем бы и не вспомнил бы никто. Как бы вообще не уволили бы
Комментарий скрыт
Да чо уж там
еще годик подожди
Зачем спешить
Кто же теперь Анкалаеву даст титульник? Магомед не нужен ЮФС в качестве чемпиона. Будут мурыжить по максимуму. Отчасти сам виноват - после первого боя с Перейрой, видимо, подрасслабились.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев – о возможном переходе в полутяжелый вес: «Я просто хочу стать двукратным чемпионом»
21 февраля, 08:40
Бой между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе может возглавить UFC 327
20 февраля, 13:05
UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший (журналист Картер)
26 января, 15:38
Рекомендуем
Главные новости
Илия Топурия: «Грядут большие новости»
11 минут назад
Волкановски считает, что Холлоуэй заслужил реванш с Топурией : «Если Макс победит Оливейру, то как он может не получить титульный бой?»
33 минуты назад
Царукян и Пуллас проведут реванш 11 марта в Рио-де-Жанейро
сегодня, 11:11Фото
Царукян – о Чимаеве: «Мы не должны быть вместе на боях. Хамзат точно безумнее меня»
сегодня, 09:54
Гейджи отказался от трэштока: «Понял, что нет смысла мотивировать соперников»
сегодня, 09:07
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 09:00
Мейвезер – после анонса боя с Замбидисом: «2026-й обещает быть для меня захватывающим. Европа, я в пути»
сегодня, 08:05
Александр Усик: «После бокса хочу поработать на страну. Ниже президента Украины не пойду»
сегодня, 07:45
Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»
сегодня, 06:25
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем