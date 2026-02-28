Тренер Анкалаева: «Магомед отдохнул и готов вернуться. Летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе»

Тренер Анкалаева: летом можно подраться с новым чемпионом в полутяжелом весе.

Тренер Сухраб Магомедов рассказал о подготовке Магомеда Анкалаева к возвращению в октагон.

Ранее стало известно, что Алекс Перейра оставил пояс чемпиона в полутяжелом весе. Иржи Прохазка и Карлос Ульберг проведут поединок за вакантный титул в главном событии турнира UFC 327.

«Определенной даты боя пока нет. Мы просто тренируемся, готовимся. Как только назначат – сразу все услышат. Магомед отдохнул и готов вернуться. Сейчас начал тренироваться, нормально проходит реабилитацию.

Наверное, к июню нам дадут бой. Это только мое мнение, лига может предложить другой вариант. Но летом как раз можно будет и подраться с новым чемпионом UFC», – сказал Магомедов.

«С кем хотите увидеть мой следующий бой?» Анкалаев опубликовал первый пост после поражения от Перейры