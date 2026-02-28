Верховен – о бое с Усиком: «Лучший против лучшего. Именно такие вызовы меня мотивируют»
Рико Верховен высказался о поединке с Александром Усиком.
Бывший чемпион Glory Рико Верховен высказался о предстоящем поединке с Александром Усиком.
«Я провел 12 лет в статусе абсолютного чемпиона мира по кикбоксингу в тяжелом весе и добился всего, к чему стремился. Но долгое пребывание на вершине не притупило мой голод – наоборот, только усилило его.
Усик – абсолютный чемпион в боксе. Именно такие вызовы меня и мотивируют: абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего», – сказал Верховен.
Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.
Усику настолько не с кем драться, что он проведет бой... с кикбоксером. Чего?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
Кабайел, Итаума и прочие Уордли пока выглядят как ноунеймы для боя за абсолюта.
Вот по правилам мма было бы интересно посмотреть такой бой: нейтральная территория для обоих спортсменов.