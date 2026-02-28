5

Верховен – о бое с Усиком: «Лучший против лучшего. Именно такие вызовы меня мотивируют»

Рико Верховен высказался о поединке с Александром Усиком.

Бывший чемпион Glory Рико Верховен высказался о предстоящем поединке с Александром Усиком.

«Я провел 12 лет в статусе абсолютного чемпиона мира по кикбоксингу в тяжелом весе и добился всего, к чему стремился. Но долгое пребывание на вершине не притупило мой голод – наоборот, только усилило его.

Усик – абсолютный чемпион в боксе. Именно такие вызовы меня и мотивируют: абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего», – сказал Верховен.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Усику настолько не с кем драться, что он проведет бой... с кикбоксером. Чего?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
5 комментариев
Как в детстве: Робокоп vs Терминатор, Шварц vs Сталоне ?
Не рискует Усик уже. Пытается заработать сохранив нолик. Дальше будет Нганну, братья Пол и Макгрегор. Да и правильно. Он своё уже доказал
Не рискует Усик уже. Пытается заработать сохранив нолик. Дальше будет Нганну, братья Пол и Макгрегор. Да и правильно. Он своё уже доказал
А с кем он должен рисковать? Намечался бой с Паркером, но тот проиграл свой бой. Уайлдер съехал. Всех остальных топов он побил по два раза.
Кабайел, Итаума и прочие Уордли пока выглядят как ноунеймы для боя за абсолюта.
В случае проигрыша реванш по правилам кикбоксинга, было бы справедливо.
Не очень понимаю, зачем проводить этот бой по правилам бокса. Мисс матч в чистом виде.
Вот по правилам мма было бы интересно посмотреть такой бой: нейтральная территория для обоих спортсменов.
