Верховен – о бое с Усиком: «Лучший против лучшего. Именно такие вызовы меня мотивируют»

Рико Верховен высказался о поединке с Александром Усиком.

Бывший чемпион Glory Рико Верховен высказался о предстоящем поединке с Александром Усиком .

«Я провел 12 лет в статусе абсолютного чемпиона мира по кикбоксингу в тяжелом весе и добился всего, к чему стремился. Но долгое пребывание на вершине не притупило мой голод – наоборот, только усилило его.

Усик – абсолютный чемпион в боксе. Именно такие вызовы меня и мотивируют: абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего», – сказал Верховен.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Усику настолько не с кем драться, что он проведет бой... с кикбоксером. Чего?