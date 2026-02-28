Дана Уайт: «На этой неделе я объявлю кард турнира UFC в Белом доме»
Дана Уайт: на этой неделе я объявлю кард турнира UFC в Белом доме.
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что объявит бои предстоящего турнира промоушена в Белом доме уже на этой неделе.
«Скоро у меня будет для вас больше информации, ребята. Вообще, уже на этой неделе я должен объявить кард турнира в Белом доме. Да, на этой неделе планирую сделать анонс», – сказал Уайт.
Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.
Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»
«У нас есть два варианта». Уайт заявил, что UFC составили кард турнира на территории Белого дома
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Happy Punch
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ИИ Трамп против ИИ Пезешкиан
Думаю главный бой уже известен. Перейра-Ган.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем