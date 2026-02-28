3

Дана Уайт: «На этой неделе я объявлю кард турнира UFC в Белом доме»

Дана Уайт: на этой неделе я объявлю кард турнира UFC в Белом доме.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что объявит бои предстоящего турнира промоушена в Белом доме уже на этой неделе.

«Скоро у меня будет для вас больше информации, ребята. Вообще, уже на этой неделе я должен объявить кард турнира в Белом доме. Да, на этой неделе планирую сделать анонс», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Дана Уайт: «Турнир в Белом доме познакомит с нашим спортом многих людей, которые никогда его не видели»

«У нас есть два варианта». Уайт заявил, что UFC составили кард турнира на территории Белого дома

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Happy Punch
ИИ Трамп против ИИ Пезешкиан
Думаю главный бой уже известен. Перейра-Ган.
