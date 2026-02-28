Дана Уайт: на этой неделе я объявлю кард турнира UFC в Белом доме.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что объявит бои предстоящего турнира промоушена в Белом доме уже на этой неделе.

«Скоро у меня будет для вас больше информации, ребята. Вообще, уже на этой неделе я должен объявить кард турнира в Белом доме. Да, на этой неделе планирую сделать анонс», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

