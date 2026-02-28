Илия Топурия: «Мой следующий бой точно состоится летом. Но конкретной даты пока нет»

Илия Топурия: мой следующий бой точно состоится летом.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ответил на вопрос о следующем поединке.

«Буду ли я драться на турнире в Белом доме? Не знаю. Ничего об этом не знаю. Но я могу точно сказать, что мой следующий бой состоится летом. Правда, конкретной даты или места пока нет.

Это так устроено: ты не указываешь UFC, какие бои организовывать и где их проводить, а они не говорят тебе, как драться. Вот так все и работает», – сказал Топурия.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

