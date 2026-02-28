1

Масвидаль обратился к Шаре Буллету: «Пират, я иду за твоей головой»

Масвидаль обратился к Шаре Буллету: пират, я иду за твоей головой.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль обратился к бойцу среднего дивизиона UFC Шарабутдину Магомедову.

Ранее стало известно, что схватка по грэпплингу между Масвидалем и Магомедовым пройдет 11 марта на турнире Hype FC в Рио-де-Жанейро.

«Это правда! Я встречусь с Пиратом! Пират, я уважаю тебя, но я иду за твоей головой, брат», – сказал Масвидаль.

Шара Буллет проведет схватку по грэпплингу с Хорхе Масвидалем в Бразилии

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Хорхе Масвидаля
logoХорхе Масвидаль
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC
logoMMA
Hype Fighting Championship
грэпплинг
Для шары хорошая возможность хайпануть и заработать
