Масвидаль обратился к Шаре Буллету: «Пират, я иду за твоей головой»
Масвидаль обратился к Шаре Буллету: пират, я иду за твоей головой.
Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль обратился к бойцу среднего дивизиона UFC Шарабутдину Магомедову.
Ранее стало известно, что схватка по грэпплингу между Масвидалем и Магомедовым пройдет 11 марта на турнире Hype FC в Рио-де-Жанейро.
«Это правда! Я встречусь с Пиратом! Пират, я уважаю тебя, но я иду за твоей головой, брат», – сказал Масвидаль.
Шара Буллет проведет схватку по грэпплингу с Хорхе Масвидалем в Бразилии
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Хорхе Масвидаля
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Для шары хорошая возможность хайпануть и заработать
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем