Масвидаль обратился к Шаре Буллету: пират, я иду за твоей головой.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль обратился к бойцу среднего дивизиона UFC Шарабутдину Магомедову .

Ранее стало известно, что схватка по грэпплингу между Масвидалем и Магомедовым пройдет 11 марта на турнире Hype FC в Рио-де-Жанейро.

«Это правда! Я встречусь с Пиратом! Пират, я уважаю тебя, но я иду за твоей головой, брат», – сказал Масвидаль.

Шара Буллет проведет схватку по грэпплингу с Хорхе Масвидалем в Бразилии