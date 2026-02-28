Александр Усик: «Верховен – настоящий король кикбоксинга. Но бокс – другая игра. Грядет большой вечер»

Александр Усик прокомментировал анонс поединка с Рико Верховеном.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал анонс поединка с Рико Верховеном .

«Я искренне уважаю людей, которые достигают самой вершины в своем виде спорта. Рико – один из них: мощный атлет и выдающийся чемпион. Быть чемпионом – это не только про пояса. Это годы тяжелой работы, дисциплины и веры в себя.

Я уважаю его путь – он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс – другая игра, со своими правилами и своими королями. Грядет большой вечер», – сказал Усик.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Усику настолько не с кем драться, что он проведет бой... с кикбоксером. Чего?