  • Александр Усик: «Верховен – настоящий король кикбоксинга. Но бокс – другая игра. Грядет большой вечер»
4

Александр Усик прокомментировал анонс поединка с Рико Верховеном.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал анонс поединка с Рико Верховеном.

«Я искренне уважаю людей, которые достигают самой вершины в своем виде спорта. Рико – один из них: мощный атлет и выдающийся чемпион. Быть чемпионом – это не только про пояса. Это годы тяжелой работы, дисциплины и веры в себя.

Я уважаю его путь – он настоящий король кикбоксинга. Но это бокс – другая игра, со своими правилами и своими королями. Грядет большой вечер», – сказал Усик.

Ранее стало известно, что Усик и Верховен проведут бой на территории комплекса пирамид в Гизе. Поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC состоится 23 мая.

Усику настолько не с кем драться, что он проведет бой... с кикбоксером. Чего?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Ring Magazine
logoбокс
тяжелый вес
logoАлександр Усик
logoРико Верховен
Кикбоксинг
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Усик такой: "Я тоже хочу лёгких денег, чем я хуже Мэя, Фьюри, Джошуа"
Вот разрешили бы Рико хотя бы лоукики (запретив миддл и хай кики) и бой был бы весьма конкурентен....
Ответ klimkamnev
Усик такой: "Я тоже хочу лёгких денег, чем я хуже Мэя, Фьюри, Джошуа" Вот разрешили бы Рико хотя бы лоукики (запретив миддл и хай кики) и бой был бы весьма конкурентен....
Конкурентен до первого лоу
Ответ Андрей Макаров
Конкурентен до первого лоу
Этот мешок даже хай Кики не спасут, ляжет когда усик захочет, так что сиди молча
