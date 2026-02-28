Поединок между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327. Перейра освободил титул

Бой между Прохазкой и Ульбергом за пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327.

Иржи Прохазка и Карлос Ульберг проведут поединок за вакантный пояс UFC в полутяжелом весе.

Титульный бой возглавит турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля в Майами, штат Флорида.

Прохазка (32-5-1) в последний раз выступал в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.

Ульберг (13-1) в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса .

Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежал Алексу Перейре . Ранее появилась информация, что он может перейти в тяжелый вес.

UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший