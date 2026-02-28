Поединок между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327. Перейра освободил титул
Бой между Прохазкой и Ульбергом за пояс в полутяжелом весе возглавит UFC 327.
Иржи Прохазка и Карлос Ульберг проведут поединок за вакантный пояс UFC в полутяжелом весе.
Титульный бой возглавит турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля в Майами, штат Флорида.
Прохазка (32-5-1) в последний раз выступал в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.
Ульберг (13-1) в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса.
Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежал Алексу Перейре. Ранее появилась информация, что он может перейти в тяжелый вес.
UFC планирует четыре крупных поединка на турнире в Майами: Прохазка – Ульберг, дю Плесси – Аллен, Маддалена – Пратес и Митчелл – Топурия-старший
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
🤡
А кто ты?
Оба заслужили, Анкалаеву нужна одна победа для титульника, хотя хотелось бы и Мурзаканова увидеть в бою за пояс
