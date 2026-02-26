Камару Усман: «Мне предлагали бой с дю Плесси»

Усману предлагали бой с дю Плесси.

Камару Усман рассказал, что ему предлагали бой с Дрикусом дю Плесси.

«Мне поступали предложения, например, бой с Дрикусом. Когда мне звонят и называют имя соперника, я всегда соглашаюсь. Но это должно быть осмысленно – если бой приведет меня к титулу, то именно этого я и хочу», – сказал Усман.

Усман выступает в полусреднем весе, дю Плесси – в среднем. Последний бой Усман провел в июне прошлого года, победив Хоакина Бакли.

