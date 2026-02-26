Камару Усман: «Мне предлагали бой с дю Плесси»
Усману предлагали бой с дю Плесси.
Камару Усман рассказал, что ему предлагали бой с Дрикусом дю Плесси.
«Мне поступали предложения, например, бой с Дрикусом. Когда мне звонят и называют имя соперника, я всегда соглашаюсь. Но это должно быть осмысленно – если бой приведет меня к титулу, то именно этого я и хочу», – сказал Усман.
Усман выступает в полусреднем весе, дю Плесси – в среднем. Последний бой Усман провел в июне прошлого года, победив Хоакина Бакли.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скажите кто-нибудь Камару, что он по бойцовским меркам уже старый хрен, который борозды не портит, но глубоко и не пашет.
Скажите кто-нибудь Камару, что он по бойцовским меркам уже старый хрен, который борозды не портит, но глубоко и не пашет.
Прайм Камару разобрал бы ДДП, да и сейчас шансы есть.
Хоть в чем-то оказались правы UFC
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем