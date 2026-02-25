Джошуа Ван: «Я не знал, что Деметриус Джонсон выступал в UFC»
Чемпион UFC Джошуа Ван признался, что ничего не знал о Деметриусе Джонсоне.
«Клянусь, я не знал, что он выступал в UFC. Я видел его бой в ONE Championship, и помню, как он нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке.
Теперь я его знаю, но никогда не смотрел бои», – сказал Ван.
Джонсон 11 раз защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе в период с 2013 по 2017 год.
Официально: Джошуа Ван проведет первую защиту титула наилегчайшего веса против Тацуро Тайры на UFC 327
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
быть такого не может , либо он тупой
быть такого не может , либо он тупой
В Мьянме видимо тоже инет с ограничениями
быть такого не может , либо он тупой
Ну да,смешно,в Оne FC я бои его смотрел(бой, один), а в UFC- нет, не сложилось, ни одного ни нашёл, интересный парень
Джонсон ещё один пример неуважения UFC к своим чемпионам, великим чемпионам.
Не просто выступал, он легенда!
Месси: «Я не знал, что Марадона играл за Аргентину»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем