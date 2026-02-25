Джошуа Ван: «Я не знал, что Деметриус Джонсон выступал в UFC»

Чемпион UFC Джошуа Ван признался, что ничего не знал о Деметриусе Джонсоне .

«Клянусь, я не знал, что он выступал в UFC. Я видел его бой в ONE Championship, и помню, как он нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке.

Теперь я его знаю, но никогда не смотрел бои», – сказал Ван.

Джонсон 11 раз защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе в период с 2013 по 2017 год.

Официально: Джошуа Ван проведет первую защиту титула наилегчайшего веса против Тацуро Тайры на UFC 327