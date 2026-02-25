8

Джошуа Ван: «Я не знал, что Деметриус Джонсон выступал в UFC»

Чемпион UFC Джошуа Ван признался, что ничего не знал о Деметриусе Джонсоне.

«Клянусь, я не знал, что он выступал в UFC. Я видел его бой в ONE Championship, и помню, как он нокаутировал соперника ударом коленом в прыжке.

Теперь я его знаю, но никогда не смотрел бои», – сказал Ван.

Джонсон 11 раз защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе в период с 2013 по 2017 год.

Официально: Джошуа Ван проведет первую защиту титула наилегчайшего веса против Тацуро Тайры на UFC 327

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
logoДжошуа Ван
logoUFC
logoMMA
logoДеметриус Джонсон
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
быть такого не может , либо он тупой
Ответ Фархад Исламов
быть такого не может , либо он тупой
В Мьянме видимо тоже инет с ограничениями
Ответ Фархад Исламов
быть такого не может , либо он тупой
Ну да,смешно,в Оne FC я бои его смотрел(бой, один), а в UFC- нет, не сложилось, ни одного ни нашёл, интересный парень
Джонсон ещё один пример неуважения UFC к своим чемпионам, великим чемпионам.
Не просто выступал, он легенда!
Месси: «Я не знал, что Марадона играл за Аргентину»
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонсон – о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Впервые слышу о нем. Но мы не знаем, сколько зарабатывают звезды UFC. Верю, что это хитрость Уайта»
24 февраля, 02:48
Деметриус Джонсон: «В легком весе именно у Царукяна лучшие шансы победить Топурию. У него есть для этого все»
13 февраля, 14:30
Титульный бой между Джошуа Ваном и Тацуро Тайрой пройдет на UFC 327 (Кевин К)
13 февраля, 08:05
Рекомендуем
Главные новости
UFC Mexico: Морено – Кавана, Вера – Мартинес и другие бои
сегодня, 19:35
Даниэль Кормье: «Перейра поднялся в весе – и это нечто грандиозное. Надеюсь, что он подерется с Джонсом»
сегодня, 18:55
Хельвани сообщил, что Конор не выступит в Белом доме: «На этом турнире не получится заработать»
сегодня, 17:50
Биспинг – о переходе Уиттакера в полутяжелый вес: «Полностью поддерживаю это решение. Роберт пытается перезапустить себя»
сегодня, 16:35
Тренер Анкалаева – об анонсе боя Прохазки и Ульберга: «Считал, что мы заслужили шанс подраться за титул»
сегодня, 15:15
Магомед Бибулатов: «Хочу посмотреть, как Чимаев избивает и унижает Стрикленда»
сегодня, 14:30
Сергей Фатеев стал главой Союза ММА России. Федор Емельяненко избран почетным президентом
сегодня, 13:55
Александр Волкановски: «Люди слишком сильно критикуют Аспиналла. Иногда достаточно одного удара, чтобы потерять зрение»
сегодня, 13:00
Николай Ветров: «Верю, что Махачева очень сложно заставить постучать»
сегодня, 12:20
Top Dog 41 | Севостьянов vs Нухов
сегодня, 12:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем