Даниэль Кормье: «В MMA немногие сохраняют ноль поражений. Хабибу как-то удалось, это безумие»

Кормье похвалил Хабиба.

Даниэль Кормье высказался о рекорде Хабиба в ММА.

«Многие из моих лучших моментов в карьере произошли после поражений. В MMA очень немногие сохраняют ноль поражений. Никто не остается непобежденным.

Хабибу как-то удалось дойти до 29-0, это безумие. Он ушел в нужное время», – сказал Кормье.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Чисто дружеское высказывание от ДС.Хабиб выглядел устрашающим в октагоне,но это был весьма короткий период.Тот же Джонс имеет только титульных боев больше,чем Хабиб вообще провел в ufc.И на дистанции это выглядит куда более впечатляющим ,чем уйти с 0 поражений,но Кормье костлявого недолюбливает.
Джонс очень противоречивый персонаж,там и допинг был,и тычки в глаза,и нарисованные победы.Того же самого Махачева,Паука и Сент-Пьера я ставлю выше него,ну а про пикового Федора я даже говорить не буду
паук кто?
Хабиб провел не так много боев в юфс если уж. Быть принципиальным
Это не безумие, на это есть ряд причин

1) https://www.reddit.com/r/ufc/comments/1knktt2/combined_records_of_first_15_opponents/
2) не поднялся в весе к праймовому Усману, да и оппозиция в легком весе честно говоря не самая сильная была на то время

Поэтому Махачев даже со своим поражением Мартинсу уже обошел по наследию Нурмагомедова.
Почему обошёл? Хабиб легче выигрывал, чем Махачев. У Махачева несколько побед было на тоненького. Махачев поднялся в весе, но, думаю, в очной встрече Хабиб победил бы. Хотя они и не будут никогда драться
Так, и Усман не поднялся к праймовому Адесанье, и что теперь? Рассуждать и фантазировать, что да как можно много и долго, но факт остаётся фактом: Хабиб - действительно, сильнейший легковес мира без поражений...
По 1 защите в год и уйти в 31,5 - тогда как тот же Ислам поднимается в весе в 34 и готов драться дальше.

Хабиб просто верно ушел в последний год пика карьеры, говорить про какое-то чудо/безумие - просто пыль пускает пухляш
Хабиб мог спокойно дальше доминировать, и к 34 годам собрал бы 6-7 защит, и пикового оливейру он не почувстовал бы
У Хабиба уже на весогонке почки отказывали, ещё три года в лёгком весе он бы не протянул.
Хабиб на пике был монстром. Было видно, что еще пару лет мог перемалывать дивизион, но, видимо, сложные весогоны и потеря отца скорректировала планы. А то что смог сохранить ноль - просто ушел вовремя. Время/возраст побеждает всех.
Хабиб как то харизмой своей давил, плюс лютое противостояние с Конором, целая война была, Конор конечно популярности накинул, Хабиба долго ещё будут помнить.
О да, редкостный скуф-харизмат, который и на своем языке двух слов не может связать! При этом обидчивый, злопамятный и с узким кругозором. Понимаю, там, Махачев еще куда ни шло, парень хотя бы не кринжует, но Хабиб - лол.
Вот вы конченые хейтеры Хабибкины, я не фанат его, но реально они на двоих с Конором шоу устроили крутое, Хабиб сильно повлиял на ММА движение в России, это нельзя отрицать но вам хейтерам не понять
