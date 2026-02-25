Даниэль Кормье: «В MMA немногие сохраняют ноль поражений. Хабибу как-то удалось, это безумие»

Кормье похвалил Хабиба.

Даниэль Кормье высказался о рекорде Хабиба в ММА.

«Многие из моих лучших моментов в карьере произошли после поражений. В MMA очень немногие сохраняют ноль поражений. Никто не остается непобежденным.

Хабибу как-то удалось дойти до 29-0, это безумие. Он ушел в нужное время», – сказал Кормье.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.

