Даниэль Кормье: «В MMA немногие сохраняют ноль поражений. Хабибу как-то удалось, это безумие»
Кормье похвалил Хабиба.
Даниэль Кормье высказался о рекорде Хабиба в ММА.
«Многие из моих лучших моментов в карьере произошли после поражений. В MMA очень немногие сохраняют ноль поражений. Никто не остается непобежденным.
Хабибу как-то удалось дойти до 29-0, это безумие. Он ушел в нужное время», – сказал Кормье.
Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1) https://www.reddit.com/r/ufc/comments/1knktt2/combined_records_of_first_15_opponents/
2) не поднялся в весе к праймовому Усману, да и оппозиция в легком весе честно говоря не самая сильная была на то время
Поэтому Махачев даже со своим поражением Мартинсу уже обошел по наследию Нурмагомедова.
Хабиб просто верно ушел в последний год пика карьеры, говорить про какое-то чудо/безумие - просто пыль пускает пухляш