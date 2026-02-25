Джефф Монсон: «В США ты пустое место без дома, машины, известности. В России это все неважно»
Джефф Монсон ответил, чем россияне отличаются от американцев.
«Многие думают, что русские помешаны на деньгах. Не путайте: деньги – это средство выжить, а не смысл жизни. В США система простая: твой дом, твоя машина и твоя известность – это и есть ты. Если этого нет, ты как пустое место. В России это все неважно.
Ну, купил ты машину, и что? Покажи, что у тебя внутри. Чем ты горишь? Что ты создаешь? У нас человека ценят не за красивый фасад, а за то, какой он друг, какой муж, отец. Семья и близкие – это тот самый тыл, который у нас никто не отменит. Именно здесь наше главное богатство, которое за деньги не купишь», – сказал Монсон.
В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.
Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»
Жаль, что русские, в России, паспортом не вышли, им таких плюшек не дадут.
С другой стороны, антифашист ради такого стал фашистом. Ни один нормальный человек на такое не пошел бы.
Духовненько, не то что в этих наших сша, где всё за деньги)
На самом деле скажу больше,здесь даже имея,дом,машину в большинстве случаев ты все равно как пустое место
При этом еще в последнее время приходится в голове держать,не пошлют ли тебя возвращать что нибудь в родную гавань
«Деньги - не важно. Я готов работать и драться за «спасибо», лишь бы меня считали хорошим русским»