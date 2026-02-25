14

Джефф Монсон: «В США ты пустое место без дома, машины, известности. В России это все неважно»

Монсон сравнил американцев и россиян.

Джефф Монсон ответил, чем россияне отличаются от американцев.

«Многие думают, что русские помешаны на деньгах. Не путайте: деньги – это средство выжить, а не смысл жизни. В США система простая: твой дом, твоя машина и твоя известность – это и есть ты. Если этого нет, ты как пустое место. В России это все неважно. 

Ну, купил ты машину, и что? Покажи, что у тебя внутри. Чем ты горишь? Что ты создаешь? У нас человека ценят не за красивый фасад, а за то, какой он друг, какой муж, отец. Семья и близкие – это тот самый тыл, который у нас никто не отменит. Именно здесь наше главное богатство, которое за деньги не купишь», – сказал Монсон.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»

Ну да, только в России бывшему сидельцу, с отбитыми мозгами дадут квартиру, депутатскую корочку, молодую жену и бесплатную хорошую медицину. В США да, он под забором бы валялся, инвалидом.
Жаль, что русские, в России, паспортом не вышли, им таких плюшек не дадут.
С другой стороны, антифашист ради такого стал фашистом. Ни один нормальный человек на такое не пошел бы.
При том, что пару лямов человек за деньги воюет)
А девочки на сайтах знакомств в описание стали добавлять "люблю только военных" , рассчитывая на солоидные выплаты после ухода воена в мир иной
Духовненько, не то что в этих наших сша, где всё за деньги)
Ага все верно,если нет даже дома,машины, денег,известности то ты очень уважаемый человек

На самом деле скажу больше,здесь даже имея,дом,машину в большинстве случаев ты все равно как пустое место
При этом еще в последнее время приходится в голове держать,не пошлют ли тебя возвращать что нибудь в родную гавань
В РФ машина в кредитная на 5-7 лет, да и сейчас это китаец. Квартира в ипотеку 20-30 лет, да и на окраине часто Питера или Москвы, ну и вот мотивация работать, чтобы быть уважаемым, а да, ещё и пожрать надо, тем более налоги каждый квартал растут. Вот она раша дрим. Выходишь на пенсию, ух, машина и хата выкуплены..... а тут упс на карту упало 15-20₽
Если ты депутат и чиновник....
На самом деле, даже, то что он имеет в России, он получил только благодаря тому, что он американец. Будь он бывшим средним бойцом из Бразилии, то с ним никто бы так не носился, никто бы паспорт ему не подарил, по передачам бы не таскал. Вся его ценность в том, что НАСТОЯЩИЙ АМЕРИКАНЕЦ ПЛОХО ГОВОРИТ ПРО АМЕРИКУ И ХОРОШО ПРО НАШУ РОССИЮ
Перевожу мысль Джеффа:
«Деньги - не важно. Я готов работать и драться за «спасибо», лишь бы меня считали хорошим русским»
На великом и могучем интервью давал?
Такой он кадр конечно)
Ответ Volcano
Такой он кадр конечно)
Удары в башку дают эффект
Просто в России у многих нет ни квартиры ни машины 😂
Кто нибудь, покажите ему эти комменты, пусть задумается над той чушью, что он сказал
