Джефф Монсон: «В США ты пустое место без дома, машины, известности. В России это все неважно»

Монсон сравнил американцев и россиян.

Джефф Монсон ответил, чем россияне отличаются от американцев.

«Многие думают, что русские помешаны на деньгах. Не путайте: деньги – это средство выжить, а не смысл жизни. В США система простая: твой дом, твоя машина и твоя известность – это и есть ты. Если этого нет, ты как пустое место. В России это все неважно.

Ну, купил ты машину, и что? Покажи, что у тебя внутри. Чем ты горишь? Что ты создаешь? У нас человека ценят не за красивый фасад, а за то, какой он друг, какой муж, отец. Семья и близкие – это тот самый тыл, который у нас никто не отменит. Именно здесь наше главное богатство, которое за деньги не купишь», – сказал Монсон.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»