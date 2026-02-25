Промоутер Уоррен может подать в суд на Уайта. Он считает, что созданием Zuffa Boxing компании SELA и TKO Boxing нарушили контракты, ранее подписанные с ним

На Уайта и Zuffa Boxing подают в суд.

Промоутерская компания Queensberry Promotions, которую возглавляет Фрэнк Уоррен, подает в суд на Дану Уайта и Zuffa Boxing.

Уоррен считает, что при формировании Zuffa компании SELA и TKO Boxing нарушили эксклюзивные контракті, поскольку достигли соглашения без его ведома. По информации The Telegraph, они использовали конфиденциальную информацию и нарушили условия индивидуальных соглашений.

Уоррен оценивает ущерб в миллиард долларов. Фрэнк планирует уладить вопрос, обратившись к SELA и TKO. В противном случае, он подаст иск в Высокий суд Англии.

Также, по слухам, Zuffa Boxing скоро дебютирует на британском рынке на Sky Sports. Ранее компания Уайта подписала контракт с боксером Конором Бенном, который ранее сотрудничал с Эдди Хирном.

