Александр Емельяненко: «Хочу еще подраться. Я в отличной форме»
Емельяненко хочет возобновить карьеру.
Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры.
«Хочу выступать, еще подраться. Я в отличной форме. Каждый день тренируюсь», – сказал Емельяненко.
Прошлой осенью Емельяненко перенес операцию на спине. Последний бой Александр провел в декабре 2024-го, победив Алексея Гончарова.
Александру Емельяненко присвоили звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Mash
9 комментариев
он реально феникс !