9

Александр Емельяненко: «Хочу еще подраться. Я в отличной форме»

Емельяненко хочет возобновить карьеру.

Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры.

«Хочу выступать, еще подраться. Я в отличной форме. Каждый день тренируюсь», – сказал Емельяненко.

Прошлой осенью Емельяненко перенес операцию на спине. Последний бой Александр провел в декабре 2024-го, победив Алексея Гончарова.

Александру Емельяненко присвоили звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Mash
logoАлександр Емельяненко
logoMMA
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если только в очереди в КБ с такими же ребятами спортсменами😀
Монгола, если повезет, осилит
Харитонов сказал, что Сашу поджопниками нокаутирует. Похоже на правду...
Как в фильме Рестлер хочет умереть на ринге. Затем снимут автобиографический фильм с Данилой Козловским в роли АЕ.
в отличной алкоформе
Ля,так он же с тростью ходит и говорит,что в хорошей форме,тогда что в его представлении тогда плохая форма?🤔
Синий феникс снова восстал из пепла.
спортст. 16.01.2026 :
«Чуть не помер – лежал с пеной у рта. Откачали». Как дела у Александра Емельяненко?
спортс .25.02.2026 :
он реально феникс !
Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко – кто самые успешные родные братья в ММА?
6 февраля, 17:53
6 февраля, 17:53
Александру Емельяненко присвоили звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии
4 февраля, 12:58
4 февраля, 12:58Фото
«Чуть не помер – лежал с пеной у рта. Откачали». Как дела у Александра Емельяненко?
16 января, 14:30
16 января, 14:30
