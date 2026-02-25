Александр Емельяненко: «Хочу еще подраться. Я в отличной форме»

Емельяненко хочет возобновить карьеру.

Александр Емельяненко опроверг слухи о завершении карьеры.

«Хочу выступать, еще подраться. Я в отличной форме. Каждый день тренируюсь», – сказал Емельяненко.

Прошлой осенью Емельяненко перенес операцию на спине. Последний бой Александр провел в декабре 2024-го, победив Алексея Гончарова.

Александру Емельяненко присвоили звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии