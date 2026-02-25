  • Спортс
  Майкл Пейдж раскритиковал Уайта за гонорары: «Нганну был чемпионом, но занимал деньги. Как так?»
Майкл Пейдж раскритиковал Уайта за гонорары: «Нганну был чемпионом, но занимал деньги. Как так?»

Пейдж раскритиковал Уайта.

Майкл Пейдж раскритиковал Дану Уайта и Zuffa Boxing. Ранее британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing, а его оклад составит $15 млн. 

«Уайт ценит людей со стороны, а не тех, кто строил его репутацию. Я люблю Бенна, но он даже близко не лучший.

Я ненавижу слышать истории о бойцах, которые достигают вершины карьеры в UFC и все еще остаются без гроша. Этого не должно быть. Нганну был чемпионом мира в тяжелом весе и остался без денег, он занимал у Камару Усмана. Как так?» – сказал Пейдж.

О’Мэлли – о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
А откуда у Камару деньги? Получается один чемпион занимал у другого. Может Нганну неразумно тратил деньги, поэтому ему и не хватало. Но в целом конечно несправедливо, что в ММА платят меньше, чем в боксе. В кикбоксинге кстати ещё меньше платят и это тоже несправедливо.
Ответ Fizkultprivet
А откуда у Камару деньги? Получается один чемпион занимал у другого. Может Нганну неразумно тратил деньги, поэтому ему и не хватало. Но в целом конечно несправедливо, что в ММА платят меньше, чем в боксе. В кикбоксинге кстати ещё меньше платят и это тоже несправедливо.
Все справедливо. Бойцы UFC сами соглашаются на такие смешные деньги. А топовые бойцы не хотят брать на себя риск и уйти из UFC, чтобы выбить больше денег. А о профсоюзах я вообще молчу, о "акте Али" тоже. Никто не хочет брать на себя такие риски как это сделали люди в боксе. Поэтому они и получают сейчас больше т.к выбили это, пролоббировали этот акт Али. Сейчас ЮФС это рабовладелец, который кидает подачки (звездам подачки чуть больше) своим гладиаторам. И пока какой-нибудь раб не восстанет, не отстоит права себя и других, то это и будет продолжатся. Такие примеры есть в других больших видах спорта: как в теннисе выбивали, футболе, боксе и тд. А если они покорно соглашаешься со статусом кво, то пусть не ноют.
Ответ Fizkultprivet
А откуда у Камару деньги? Получается один чемпион занимал у другого. Может Нганну неразумно тратил деньги, поэтому ему и не хватало. Но в целом конечно несправедливо, что в ММА платят меньше, чем в боксе. В кикбоксинге кстати ещё меньше платят и это тоже несправедливо.
МакГрегор и Хабиб заработали больше 99.9 процентов боксеров. И будут зарабатывать на пенсии, в долгую . Все в UFC норм с гонорарами, + это классная площадка, для поиска спонсоров и саморекламы.
В боксе полно парней за еду мозги себе отбивает. Даже не по 5к за бой, как в UFC.
Не буду защищать лысого - он капиталист и жмот. Хорошо платил он Конору, на котором зарабатывал в разы больше. И в тоже время тот факт, что Нганну занимал деньги может ни о чем не говорить кроме как от том, что чувак жил/тратил не по средствам. Есть такая категория людей среди всех социальных групп - любящая занимать.
