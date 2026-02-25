Майкл Пейдж раскритиковал Уайта за гонорары: «Нганну был чемпионом, но занимал деньги. Как так?»
Пейдж раскритиковал Уайта.
Майкл Пейдж раскритиковал Дану Уайта и Zuffa Boxing. Ранее британский боксер Конор Бенн подписал контракт на один бой в Zuffa Boxing, а его оклад составит $15 млн.
«Уайт ценит людей со стороны, а не тех, кто строил его репутацию. Я люблю Бенна, но он даже близко не лучший.
Я ненавижу слышать истории о бойцах, которые достигают вершины карьеры в UFC и все еще остаются без гроша. Этого не должно быть. Нганну был чемпионом мира в тяжелом весе и остался без денег, он занимал у Камару Усмана. Как так?» – сказал Пейдж.
О’Мэлли – о контракте Бенна с Zuffa Boxing на $15 млн: «Даже не знаю, кто это»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В боксе полно парней за еду мозги себе отбивает. Даже не по 5к за бой, как в UFC.