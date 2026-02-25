Карлос Ульберг: «Чимаев слишком мелкий. Оставайся в среднем весе, брат»

Ульберг посоветовал Чимаеву остаться в среднем дивизионе.

Карлос Ульберг обратился к Хамзату Чимаеву .

«Он слишком мелкий. Оставайся там, брат, занимайся своими делами, а я буду заниматься своими. Полутяжелый вес – мой», – сказал Ульберг.

Напомним, Чимаев выиграл титул в августе, победив судейским решением Дрикуса дю Плесси. Ульберг в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса.

