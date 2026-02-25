6

Карлос Ульберг: «Чимаев слишком мелкий. Оставайся в среднем весе, брат»

Ульберг посоветовал Чимаеву остаться в среднем дивизионе.

Карлос Ульберг обратился к Хамзату Чимаеву.

«Он слишком мелкий. Оставайся там, брат, занимайся своими делами, а я буду заниматься своими. Полутяжелый вес – мой», – сказал Ульберг.

Напомним, Чимаев выиграл титул в августе, победив судейским решением Дрикуса дю Плесси. Ульберг в сентябре досрочно победил Доминика Рейеса.

Уайт хочет, чтобы Чимаев подрался в среднем весе: «Ты собираешься подниматься без защиты?»

Бой между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе может возглавить UFC 327

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
Да, разумнее всего провести хотя бы пару защит.
Но каким бы Чимаев ни был, никто не хочет его в свой дивизион.
188 см
Если раскачается, наберёт кг 6-7 мышечной массы (как Махачев перед полусредним) - то вполне органично он будет смотреться в полутяжах. Другое дело, что там уже никакого преимущества перед этими быками не будет.
А для начала вообще 2-3 защиты надо бы провести, прежде чем скакать дальше.
Ответ Gardner Barnes
188 см Если раскачается, наберёт кг 6-7 мышечной массы (как Махачев перед полусредним) - то вполне органично он будет смотреться в полутяжах. Другое дело, что там уже никакого преимущества перед этими быками не будет. А для начала вообще 2-3 защиты надо бы провести, прежде чем скакать дальше.
Да у него физически и перед дюплесси не было преимущества в весе. Зато есть уровень борьбы который мало кто остановить способен
Мурзаканов 178, Ракич 193. Дело не в росте и видимо не всегда в габаритах, а в навыках и геймплане. Чимаев заваляет Ульберга
Хамзату надо провести хотя бы одну защиту, а потом подниматься в дивизион выше, если есть желание.
