Бой Мэнни Пакьяо и Руслана Проводникова может не состояться

Пакьяо и Проводников могут не провести бой.

В промоутерской компании Мэнни Пакьяо сообщили, что бой с Русланом Проводниковым может не состояться.

«Это не официально, иначе вы бы увидели гораздо больше анонсов непосредственно от Мэнни. Я бы тоже участвовал в этом, но это просто не официально», – сообщил генеральный директор компании Pacquiao Promotions Джас Матур.

42-летний Проводников в прошлом году победил Хосе Луиса Кастильо в Красноярске.

47-летний Пакьяо в 2025-м возобновил профессиональную карьеру, подравшись против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился ничьей.

