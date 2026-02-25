4

Бой Мэнни Пакьяо и Руслана Проводникова может не состояться

Пакьяо и Проводников могут не провести бой.

В промоутерской компании Мэнни Пакьяо сообщили, что бой с Русланом Проводниковым может не состояться.

«Это не официально, иначе вы бы увидели гораздо больше анонсов непосредственно от Мэнни. Я бы тоже участвовал в этом, но это просто не официально», – сообщил генеральный директор компании Pacquiao Promotions Джас Матур.

42-летний Проводников в прошлом году победил Хосе Луиса Кастильо в Красноярске.

47-летний Пакьяо в 2025-м возобновил профессиональную карьеру, подравшись против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился ничьей.

Всё проходит в этом мире,
Снег сменяется дождём,
Всё проходит, всё проходит,
Мы пришли, и мы уйдём.

Всё приходит и уходит
В никуда из ничего.
Всё проходит, но бесследно
Не проходит ничего.

И, участвуя в сюжете,
Я смотрю со стороны,
Как текут мои мгновенья,
Мои годы, мои сны,

Как сплетается с другими
Эта тоненькая нить,
Где уже мне, к сожаленью,
Ничего не изменить,

Потому что в этой драме,
Будь ты шут или король,
Дважды роли не играют,
Только раз играют роль.

И над собственною ролью
Плачу я и хохочу,
По возможности достойно
Доиграть своё хочу -

Ведь не мелкою монетой,
Жизнью собственной плачу
И за то, что горько плачу,
И за то, что хохочу.

Юрий Левитанский☝️
Ответ Андрей Иванов
Ролик бегуна парнишки в красной шапочке хорошо цепляет этим стишком...
Ответ Katin Dag
Ролик бегуна парнишки в красной шапочке хорошо цепляет этим стишком...
https://www.instagram.com/reel/DVKwq2bgqXY/?igsh=N3ZvNTZnN3RmbHB2

Вот этот человек, Руслан Проводников, которого ты назвал(-ла) - парнишкой…
А стихотворение: Юрия Левитанского ☝️
