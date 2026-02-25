Бой Мэнни Пакьяо и Руслана Проводникова может не состояться
Пакьяо и Проводников могут не провести бой.
В промоутерской компании Мэнни Пакьяо сообщили, что бой с Русланом Проводниковым может не состояться.
«Это не официально, иначе вы бы увидели гораздо больше анонсов непосредственно от Мэнни. Я бы тоже участвовал в этом, но это просто не официально», – сообщил генеральный директор компании Pacquiao Promotions Джас Матур.
42-летний Проводников в прошлом году победил Хосе Луиса Кастильо в Красноярске.
47-летний Пакьяо в 2025-м возобновил профессиональную карьеру, подравшись против чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса. Бой завершился ничьей.
Проводников – об анонсе боя с Пакьяо: «Для меня это все больше похоже на розыгрыш»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Снег сменяется дождём,
Всё проходит, всё проходит,
Мы пришли, и мы уйдём.
Всё приходит и уходит
В никуда из ничего.
Всё проходит, но бесследно
Не проходит ничего.
И, участвуя в сюжете,
Я смотрю со стороны,
Как текут мои мгновенья,
Мои годы, мои сны,
Как сплетается с другими
Эта тоненькая нить,
Где уже мне, к сожаленью,
Ничего не изменить,
Потому что в этой драме,
Будь ты шут или король,
Дважды роли не играют,
Только раз играют роль.
И над собственною ролью
Плачу я и хохочу,
По возможности достойно
Доиграть своё хочу -
Ведь не мелкою монетой,
Жизнью собственной плачу
И за то, что горько плачу,
И за то, что хохочу.
Юрий Левитанский☝️
Вот этот человек, Руслан Проводников, которого ты назвал(-ла) - парнишкой…
А стихотворение: Юрия Левитанского ☝️